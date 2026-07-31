Obișnuința, a doua natură

Au oltenii mereu câte o vedetă în lot care îi cam încurcă. Mult timp a fost Andrei Ivan, pentru care s-a indignat cândva patronul Rotaru că nu fusese selecționat la națională. Ce iureș a făcut atunci, era de neconceput asemenea afront! Timpul a trecut, vopseaua de pe Ivan a început să se cojească, cifrele nu mințeau, așa că acesta a ajuns să fie transferat pe la o echipă obscură din Turcia, iar acum este ieșit complet de pe radarul fotbalului care contează. Care contează pentru noi, să ne înțelegem, că ăla care contează în general e prea sus pentru orice fotbalist român, aproape. Apoi a fost Mitriță. Ăsta livra, chiar avea influență în joc, era și spectaculos, doar că îi lipsea continuitatea, mai era și capricios, greu de înghițit pentru un tehnician ca Rădoi, de pildă. A fost transferat și el, în prestigiosul campionat chinez, iar Craiova a scăpat de dependență și s-a descurcat perfect, titlu de campioană după 35 de ani! Ba chiar eventul. Acum pare-se că a ocupat Baiaram locul ăsta de vedetă răsfățată. Să vedem ce transfer îl paște, presimt că vom fi șocați. Fapt e că portughezul Coelho a sacrificat degeaba meciul cu Dinamo, fiind luat pe sus la retur, în prima repriză, de bulgarii de la Levski. Vorba unui amic, de ce să menajezi jucătorii la început de campionat, când ei au nevoie de ritm, nu de odihnă?! Dacă nu era inspirația junelui Matei pe final de repriză, nici nu mai aveam la ce privi după pauză. Apoi a venit repede egalarea la 2, așa cum era de dorit, printr-un gol de pus în ramă al lui Rus, însă apoi tot vecinii de peste Dunăre au avut oportunitățile cele mai mari. Cu ceva noroc, puteam da noi golul necesar pentru a mai spera la calificare în prelungiri sau dincolo de ele, dar se vede treaba că și norocul trebuie să arăți că-l meriți. Astfel s-a terminat și cu prezența în Liga Campionilor, treabă cu care suntem obișnuiți, după cum a ținut să ne reamintească antrenorul portughez, de parcă ne-a devenit a doua natură, conform celebrei ziceri. Oare așa l-o fi consolat și pe patron? Mă îndoiesc. Totuși, așa cum scriam deunăzi, Craiova are șanse bune de o toamnă-iarnă pe drumuri europene. Să vedem în care competiție. Urmează niște finlandezi în Liga Europa, numai buni de pus la rană.