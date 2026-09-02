Învățământ preuniversitar

Oana Ghervan și Johannes Raimund Onesciuc preiau conducerea Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu”

Oana Ghervan și Johannes Raimund Onesciuc preiau conducerea Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu”
Oana Ghervan și Johannes Raimund Onesciuc preiau conducerea Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu”

Schimbări la vârful Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, noua echipă de management a instituției fiind alcătuită din prof. Oana Ghervan și prof. Johannes Raimund Onesciuc.

„Ne dorim să formăm o echipă implicată, activă, cu viziune, în sprijinul colegilor și elevilor noștri. Pornim cu responsabilitate pe acest drum și ne dorim să colaborăm și să lucrăm pentru dezvoltarea colegiului”, ne-a declarat Johannes Raimund Onesciuc.

Mandatul noilor manageri a început de la 1 septembrie, până la organizarea concursului pentru funcțiile de director, care este anunțat pentru finele acestui an.

Noii manageri au anunțat că se vor înscrie la concursul organizat de Ministerul Educației.

Prof. Oana Ghervan și prof. Johannes Raimund Onesciuc le înlocuiesc pe Alexandra Bejinaru și Elena Istrate, care au asigurat conducerea liceului în ultimii ani.

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