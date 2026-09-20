Prima ediție a simpozionului cultural-artistic „Din Liveni spre eternitate”, dedicat memoriei marilor personalități culturale ale Dorohoiului, a reunit, sâmbătă, 19 septembrie 2026, la Casa Memorială „George Enescu” din Liveni, oameni de cultură, universitari, istorici și artiști din mai multe centre culturale ale Moldovei.

Evenimentul, organizat de Asociația „Cuza Vodă” din Dorohoi, în parteneriat cu Asociația Culturală „I.V. Arte” din municipiul Suceava, își propune să devină un proiect cultural anual, dedicat recuperării și valorificării memoriei unor personalități care au contribuit la patrimoniul cultural românesc.

Suceava a avut o prezență distinctă și consistentă în prima ediție a manifestării, prin doi reprezentanți ai vieții culturale și academice sucevene: lect. univ. dr. Niculai Barbă, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, și prof. Johannes Onesciuc, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava.

Lect. univ. dr. Niculai Barba s-a numărat printre invitații care au susținut comunicări în cadrul simpozionului, contribuind, prin perspectiva sa academică și culturală, la conturarea dimensiunii intelectuale a evenimentului. Prezența sa a reprezentat totodată o expresie a implicării mediului universitar sucevean într-un demers menit să readucă în atenție personalități și momente importante din istoria culturală a nordului Moldovei.

Oameni de cultură suceveni, prezenți la prima ediție a simpozionului „Din Liveni spre eternitate”

Johannes Onesciuc, dublă implicare

O contribuție deosebită a avut și prof. Johannes Onesciuc, care a fost prezent atât în partea academică a programului, cât și în cea artistică. El a susținut o comunicare în cadrul simpozionului, iar ulterior a acompaniat la pian recitalul violonistului Raul Chiș, concert-maestru al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani.

Prin această dublă implicare, deopotrivă intelectuală și artistică, prof. Johannes Onesciuc a contribuit la legătura firească dintre cele două componente ale manifestării: evocarea culturală și expresia muzicală, într-un eveniment dedicat memoriei lui George Enescu.

Alegerea marelui compozitor drept personalitate căreia i-a fost dedicată prima ediție nu a fost întâmplătoare. În contextul Anului Cultural „Enescu”, organizatorii au dorit ca proiectul să pornească chiar din locul în care se află rădăcinile marelui muzician român – Liveni.

Manifestarea a debutat cu slujba de pomenire a familiei Enescu, oficiată la biserica din localitate, moment de reculegere și respect pentru memoria familiei din care s-a ridicat una dintre marile personalități ale culturii române.

Programul academic a fost completat de intervențiile istoricilor Sorin Curcă și Mircea Munteanu, precum și ale prof. univ. dr. Dan Spînu, prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Oameni de cultură suceveni, prezenți la prima ediție a simpozionului „Din Liveni spre eternitate”

Chitariști suceveni, în recital

Partea muzicală a adus în fața publicului un recital susținut de violonistul Raul Chiș, concert-maestru al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, acompaniat de prof. Johannes Onesciuc. Programul artistic a fost completat de chitariștii suceveni Alexandru Dragomirescu și Samuel Duciuc, nume cunoscute ale scenei chitaristice naționale și internaționale.

Întregul eveniment s-a desfășurat într-o atmosferă de eleganță și emoție artistică, publicul având prilejul de a redescoperi personalitatea lui George Enescu chiar în spațiul în care acesta și-a petrecut primii ani ai vieții.

Succesul primei ediții și interesul publicului oferă premisele continuării proiectului, care se dorește a deveni un eveniment anual dedicat personalităților culturale ce au marcat istoria Dorohoiului și a întregii regiuni. „Din Liveni spre eternitate” va continua, astfel, în 2027, cu cea de-a doua ediție, consolidând punțile culturale dintre Dorohoi și Suceava și readucând în atenție valorile care dau identitate culturală acestei părți a Moldovei.

Oameni de cultură suceveni, prezenți la prima ediție a simpozionului „Din Liveni spre eternitate”