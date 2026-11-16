O victorie pe care se poate dărâma

A nu se înțelege că sunt Gică Contra, însă a face acum nuntă imediat după ce făcuserăm înmormântare, mi se pare la fel de nociv. Am obținut o victorie necesară ca aerul și ca apa, ”pe care se poate construi” – cum am tot auzit, dar ea nu trebuie exagerată, ci evaluată corect. E spre binele nostru, ca echipă. În primul rând, s-a confirmat că rezultatul acela istoric de 0-6 din tur a avut la bază cartonașul roșu provocat de simularea lui Lewandowski, care și de data asta a încercat! Să fii un jucător de asemenea anvergură și să te pretezi repetat la chestii de-astera, incredibil… Doar că acum arbitrajul a fost realmente impecabil, mai rar așa ceva. Trecând peste, să spunem că începutul de meci a fost groaznic de ezitant, cu respingeri și interpretări aiurea, bine că nu au profitat polonezii. Cu trecerea timpului a fost din ce în ce mai bine, iar egalul de la pauză era chiar mulțumitor. Apoi a venit golul anulat al lui Coman la o combinație care își are originea la o pasă din prima a lui Hagi jr. Și cred că ar trebui să depășim faza presupusului privilegiu tată-fiu. N-o fi Ianis fotbalistul pe care-l vede taică-său, dar sâmbătă… l-a ajutat și pe el așa cum i-a ajutat pe alții (era dorința lui Gică exprimată înainte de meci)! A executat bine orice fază fixă, îi trebuia puțin noroc pentru un gol antologic la mingea aia care a șfichiuit vinclul. Dar norocul s-a orientat în doză dublă tot către noi, când Cicâldău a ieșit cu carambol dintre doi adversari și apoi a înscris din deviere! Iar la golul secund s-a văzut cât contează Bârligea, un vârf cu fizic, capabil să destabilizeze orice adversar. Sper să fie inspirat Hagi și să-l titularizeze la bosniaci, că la ăia nu merge doar cu cavaleria ușoară. Și Corbu a intrat foarte dezinvolt, ar merita mai multe minute.

Una peste alta, ca un corolar, nu trebuie să ne mințim că victoria asta a venit pe valoare. Nu, polonezii sunt cotați destul de mult peste ai noștri. Rezultatul a venit pe fond de luptă, de dorință și de șansă. Doar pe ultima nu o putem controla, celelalte n-ar trebui să mai lipsească.