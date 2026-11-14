Reprezentata unui magazin din Suceava i-a trimis 12.000 de lei ”directorului ANAF”

Un nou caz de înșelăciune a fost înregistrat la Poliția municipiului Suceava, victimă fiind reprezentata unui magazin din zona gării din Burdujeni. Aceasta a fost păcălită de un individ care a contactat-o telefonic iar pe un ton grav i-a spus că este directorul ANAF și îi va implementa un POS pe care este obligată să îl aibă în magazin.

Poliția a înregistrat plângerea penală a femeii în vârstă de 41 de ani, cu domiciliul în Bosanci, vineri, 13 noiembrie, fapta având loc cu o zi înainte.

Aceasta a relatat că în timp ce se afla la locul de muncă, unde este și administrator al unității, a fost contactată telefonic de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind director al ANAF și care i-a spus că trebuie să achiziționeze pentru magazin un POS, pretins a fi necesar pentru încasarea produselor accizabile din tutun și alcool.

Bărbatul i-a explicat că pentru a face acest lucru este necesară obținerea unui număr de 60 de puncte, pentru fiecare punct urmând a efectua câte o tranzacție cu sume cuprinse între 400 și 600 lei.

Femeia a căzut în plasă, în condiții greu de înțeles dar care, iată, se întâmplă.

Autorul a solicitat persoanei vătămate să îi arate pe videocall interfața aplicației BTPay, condiții în care a ghidat-o pe aceasta să efectueze mai multe tranzacții către un cont necunoscut.

Pentru fiecare tranzacție, femeia a primit prin SMS un cod de confirmare pe care l-a introdus de bună voie în aplicație, validând tranzacțiile efectuate.

Tranzacțiile s-au întins pe durata a aproximativ trei ore, femeia dându-și seama târziu ce se întâmplă. De precizat și că femeia a avut conversații pe apel video cu escrocul.

Victima a realizat pe deplin că a fost înșelată abia când a contactat reprezentanții Băncii Transilvania, cărora le-a solicitat să blocheze atât tranzacțiile, cât și cardul pe care îl deține, aceștia comunicându-i că tranzacțiile sunt deja efectuate.

12.000 de lei au plecat din contul femeii, cu voia ei practic.

În urma înregistrării plângerii și a extraselor depuse de victimă, Poliția a înregistrat un dosar penal de înșelăciune.