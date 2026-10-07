O tânără și cei doi copii ai acesteia, răniți în accidentul în care a fost implicat și un autobuz

Accidentul produs marți după-amiază între Suceava și Ipotești, în care au fost implicate două autoturisme, dar și un autobuz al societății de transport public local, s-a soldat cu rănirea ușoară a unei tinere și a celor doi copii ai săi care se aflau cu ea în mașină.

După cum am arătat deja în Monitorul de Suceava, accidentul s-a produs în jurul orei 15.30, fiind implicat un autobuz care circula pe ruta metropolitană Șcheia – Suceava – Bosanci, care a fost lovit din spate.

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că totul a plecat de la șoferul unui Audi Audi Q5, condus pe DJ 208A, pe ruta dinspre Ipotești către municipiul Suceava. Acesta nu a păstrat o distanță de siguranță față de mașina din fața sa, intrând în coliziune cu autoturismul marca Opel Vectra, condus regulamentar de femeia care se afla în mașină cu cei doi copii.

După acest prim impact, autoturismul marca Opel Vectra a fost proiectat în autobuzul electric Granton, aflat în față.

Șoferul autobuzului a redus viteza brusc, pentru a evita un obstacol, șoferița din spate a fost atentă și a oprit la timp, nu însă și șoferul autoturismului Audi.

Ambulanțele ajunse la fața locului i-au preluat pe tânăra în vârstă de 28 de ani aflată la volanului autoturismului Opel și pe cei doi copii, o fată în vârstă de 4 ani și un băiat de 9 ani.

Călătorii din autobuz nu au avut de suferit în urma accidentului, fiind preluați de un alt autobuz trimis să continue ruta.

Femeia și cei doi copii au fost diagnosticați preliminar cu contuzii, fetița în vârstă de 4 ani având și un traumatism cranian ușor.

Leziunile au fost încadrate preliminar la ușoare.

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.