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O tânără plutonier major, noul purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava

O tânără plutonier major, noul purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava
O tânără plutonier major, noul purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava

Jandarmeria Suceava are un nou purtător de cuvânt, fiind aleasă tot o tânără, care are gradul de plutonier major, dar și o experiență destul de bogată în domeniu.

Plutonierul major Anamaria Lavric a preluat, de la 1 noiembrie, atribuțiile de purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

Aceasta și-a desfășurat activitatea, timp de peste 8 ani, în cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, cea mai mare structură de jandarmi din țară. Are așadar experiență în gestionarea misiunilor de asigurare a ordinii publice și în activitatea specifică structurilor de jandarmerie și îi urăm succes și în calitatea de comunicator al instituției.

Anamaria Lavric o înlocuiește pe Magdalena Hatnean, tot cu funcția de plutonier major, care a fost în ultima perioadă purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava.

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