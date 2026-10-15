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O tânără de 26 de ani, cu arsuri severe după ce s-a autoincendiat

O tânără în vârstă de 26 de ani a ajuns la Spitalul Județean cu arsuri pe o suprafață importantă din corp
O tânără în vârstă de 26 de ani a ajuns la Spitalul Județean cu arsuri pe o suprafață importantă din corp

Caz trist și delicat petrecut în orașul Liteni, de unde o tânără în vârstă de 26 de ani a ajuns la Spitalul Județean cu arsuri pe o suprafață importantă din corp.

Miercuri, în jurul orei 10.45, Poliția orașului Liteni a fost sesizată cu privire la faptul că o tânără în vârstă de 26 de ani și-a dat foc în locuința sa din satul Roșcani, oraș Liteni.

Polițiștii l-au identificat pe iubitul femeii, martor la nenorocire, care a relatat că, pe fondul geloziei, al unor tulburări de natură psihică și al unor discuții contradictorii, concubina și-a stropit hainele cu benzină și și-a dat foc în incinta locuinței.

Bărbatul a intervenit și a reușit să stingă focul ce a cuprins îmbrăcămintea concubinei sale, imediat fiind dată alarma la 112.

Tânăra a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Județean Suceava, cu diagnosticul preliminar de arsuri de gradele I și II. Conform informațiilor primite de la Spitalul Județean Suceava, pacienta a fost internată la în ATI, cu prognostic rezervat, din cauza suprafeței mari de pe corp cu arsură. Pacienta a fost stabilizată la Spitalul Clinic de Urgență Suceava și transferată în cursul zilei de joi cu ambulanța la o clinică din Iași, imediat ce s-a eliberat un loc pentru mari arși.

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