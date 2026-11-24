Controalele desfășurate de polițiștii suceveni pe drumurile publice din județ au scos la iveală noi abateri de la legislația rutieră, care s-au soldat cu întocmirea unor dosare penale. În cursul serii și al nopții de luni, 23 noiembrie, echipajele de ordine publică și rutieră au depistat atât o tânără care s-a urcat la volan fără a deține permis de conducere, cât și un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Primul incident a avut loc în jurul orei 18:35, în municipiul Vatra Dornei. Un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției municipiului Vatra Dornei, aflat în serviciul de patrulare și control al traficului pe strada Mihai Eminescu, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca Skoda. La volanul vehiculului a fost identificată o tânără în vârstă de 18 ani și, în urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date ale Poliției Române, dar și din declarațiile acesteia, a reieșit faptul că tânăra nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Ancheta preliminară a scos la iveală și modul în care aceasta a ajuns să conducă mașina pe drumurile publice. Polițiștii au stabilit că autoturismul îi fusese încredințat chiar de către iubitul ei, deși bărbatul cunoștea faptul că tânăra nu are dreptul de a conduce. Conducătoarea auto a fost testată atât cu aparatul etilometru, cât și cu aparatul drugtest din dotarea polițiștilor, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. În acest caz, oamenii legii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.

Câteva ore mai târziu, la ora 23:45, un alt incident rutier a fost înregistrat pe raza comunei Păltinoasa. Un echipaj de poliție din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului, care desfășura acțiuni de supraveghere a traficului pentru depistarea șoferilor băuți, a oprit pentru control un autoturism marca Volkswagen Golf. Mașina circula pe drumul comunal din satul Capu Codrului, având direcția de deplasare către satul Capu Câmpului.

La volan se afla un localnic în vârstă de 39 de ani, din satul Capu Codrului. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat să sufle în aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurilor legale, șoferul a fost condus la Spitalul Orășenesc din Gura Humorului, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.