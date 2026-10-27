O performanță remarcabilă a unei sucevence: Alina Isopescu a ajuns pe unul dintre cei mai dificili și spectaculoși munți ai lumii, ducând cu mândrie numele Sucevei în inima Himalayei.

Alpinista suceveancă, în vârstă de 42 de ani, a reușit luni, 26 octombrie, la ora locală 07:42, ascensiunea vârfului Ama Dablam (6.814 m), din Himalaya, Nepal. Performanța marchează un moment important în parcursul său alpinistic și o reușită deosebită pentru o sportivă care își poartă cu mândrie originile sucevene pe unii dintre cei mai spectaculoși munți ai planetei.

Ascensiunea a fost realizată sub îndrumarea alpinistului clujean Radu Albu, ghid montan și coordonator al expediției organizate de Extreme Expeditions, în cadrul căreia Alina a reușit să atingă unul dintre cele mai solicitante obiective ale alpinismului himalayan.

Considerat unul dintre cei mai frumoși, dar și mai tehnici munți ai lumii, Ama Dablam este un obiectiv râvnit de alpiniști experimentați din întreaga lume. Ascensiunea presupune traversarea unor creste înguste și expuse, escaladarea unor pasaje abrupte de stâncă, gheață și zăpadă, precum și o rezistență fizică și psihică deosebită, în condițiile dificile ale altitudinii extreme.

O suceveancă pe acoperișul Himalayei. Alina Isopescu a cucerit spectaculosul vârf Ama Dablam, la 6.814 metri

Palmares impresionant al alpinistei din Suceava

Pentru Alina Isopescu, atingerea vârfului Ama Dablam este rezultatul unui parcurs construit prin ambiție, disciplină, pregătire și pasiune.

Alina Isopescu face parte din categoria alpiniștilor români care își construiesc pas cu pas experiența pe munții înalți ai lumii. În palmaresul său se regăsesc deja ascensiuni importante, precum Island Peak (6.189 m) și Lobuche East (6.119 m), ambele în Himalaya, dar și Kilimanjaro (5.895 m), cel mai înalt vârf al Africii, alături de alte ascensiuni montane semnificative.

Fiecare dintre aceste experiențe a contribuit la pregătirea sa pentru provocarea reprezentată de Ama Dablam, un munte unde altitudinea este doar una dintre dificultăți, iar abilitățile tehnice, concentrarea și capacitatea de a lua decizii în condiții dificile sunt esențiale.

La 6.814 metri altitudine, pe unul dintre cei mai spectaculoși munți ai planetei, Alina a demonstrat că pasiunea, perseverența și curajul pot transforma obiectivele îndrăznețe în realizări concrete.

Reușita sa este un motiv de apreciere pentru comunitatea suceveană și, în același timp, o sursă de inspirație pentru cei care își doresc să depășească propriile limite, indiferent de vârstă sau de domeniul în care activează.

O suceveancă pe acoperișul Himalayei. Alina Isopescu a cucerit spectaculosul vârf Ama Dablam, la 6.814 metri

Ama Dablam – unul dintre cele mai dificile obiective ale alpinismului himalayan

Situat în regiunea Khumbu din Nepal, Ama Dablam este recunoscut pentru silueta sa impresionantă și pentru dificultatea tehnică a ascensiunii.

Spre deosebire de alte vârfuri himalayene unde provocarea principală este altitudinea, Ama Dablam solicită alpiniștilor abilități avansate de cățărare pe teren mixt, cu porțiuni de stâncă, zăpadă și gheață, adesea pe trasee extrem de expuse.

Ascensiunea unui astfel de munte presupune o pregătire serioasă, o bună aclimatizare și capacitatea de a face față unor condiții meteo și fizice solicitante.

O suceveancă pe acoperișul Himalayei. Alina Isopescu a cucerit spectaculosul vârf Ama Dablam, la 6.814 metri

O suceveancă pe acoperișul Himalayei. Alina Isopescu a cucerit spectaculosul vârf Ama Dablam, la 6.814 metri

O suceveancă pe acoperișul Himalayei. Alina Isopescu a cucerit spectaculosul vârf Ama Dablam, la 6.814 metri