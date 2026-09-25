O suceveancă a depus de bunăvoie o sumă mare de bani în contul unui „angajat” de la BNR

O femeie în vârstă de 62 de ani, din Vama, a reclamat la poliție că a fost înșelată de un fals angajat de la BNR, sesizarea venind abia la opt zile de la comiterea faptei.

Audiată, femeia a declarat că în data de 16 septembrie, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla la domiciliul său, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a recomandat ca fiind lucrător al Băncii Naționale a României.

Necunoscutul a indus-o în eroare cu un mecanism prin care femeia ar fi urmat să încaseze o sumă mult mai mare, după ce va face însă inițial o depunere de bani.

Femeia a fost convinsă să se deplaseze pe raza municipiului Suceava, la un aparat electronic de achiziționare monede virtuale situat în incinta Iulius Mall Suceava, unde, la indicațiile autorului, de la care a primit un cod QR, a introdus suma de 14.500 lei.

Aceasta și-a dat seama că a fost indusă în eroare și a cerut ajutor abia pe 24 septembrie.

Polițiștii au deschis un dosar penal privind infracțiunea de ,,înșelăciune”, unul din sutele deja înregistrate de la începutul anului privind fapte de acest gen, înșelăciuni online, comise de la distanță.