O suceveancă a câștigat la Loto peste 1,87 milioane de euro

O femeie de peste 60 de ani, din județul Suceava, a câștigat premiul de categoria I la Joker, în valoare de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Câștigătoarea și-a ridicat premiul marți, 20 octombrie, la sediul central al Loteriei Române, după tragerea din 18 octombrie 2026.

Femeia joacă la Loto de peste 10 ani, însă de aproximativ un an își încearcă norocul exclusiv online.

„Este cel mai potrivit moment în care premiul ne ajută, cu adevărat, pe mine și pe cei din jurul meu!”, a declarat aceasta pentru Loteria Română.

O parte dintre numerele norocoase au o semnificație personală și le joacă frecvent. Suceveanca a mai declarat că, de-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici.

Biletul care i-a adus premiul de peste 1,87 milioane de euro a costat 987,50 de lei.

„Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusa cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o varianta la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,50 de lei.

Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 14.06.2026 și a fost în valoare de 3.565.252,21 lei”, potrivit loto.ro.