O șoferiță neatentă a intrat în mașina care acorda prioritate unui pieton, provocând rănirea unei femei

O femeie care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni din fața unei farmacii, a fost accidentată după ce două mașini au intrat în coliziune, iar mașina lovită din spate a acroșat-o și pe ea. Accidentul s-a produs luni, în jurul orei 12.45, pe raza comunei Frătăuții Vechi.

Din cercetările polițiștilor Compartimentului Rutier Rădăuți a rezultat că accidentul a fost provocat de o șoferiță din Frătăuții Noi, care conducea un autoturism VW, având direcția de deplasare dinspre comuna Gălănești spre Rădăuți, iar în momentul în care a ajuns în zona Farmaciei ”Farmacor”, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers, a intrat în VW-ul care circula în fața sa, al cărui șofer oprise la trecerea pentru pietoni, pentru a acorda prioritate de trece unei localnice care s-a angajat în traversarea drumul comunal.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, al doilea autoturism, cel condus de bărbat, a acroșat-o și pe femeia pieton.

Aceasta a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Rădăuți, unde i s-a pus diagnosticul preliminar de traumatism cranian cu plăgi frontale.

Polițiștii au constatat că șoferii implicați în accident nu erau băuți și continuă cercetările în cadrul unui dosar de vătămare corporală din culpă.