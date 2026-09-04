O șoferiță care a provocat o tamponare a fost reținută pentru că avea o alcoolemie de doi la mie în sânge

O femeie în vârstă de 51 de ani, care în cursul zilei de miercuri, 2 septembrie, a produs o tamponare, a ajuns după gratii.

Aflată la volanul unui autoturism marca Skoda, femeia a fost implicată într-un incident aparent minor.

Chemați la fața locului, polițiștii au constatat că șoferița consumase băuturi alcoolice, astfel încât au condus-o la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Iar rezultatele au confirmat suspiciunile. La prima probă de sânge a rezultat o alcoolemie de 2,11 la mie, iar la a doua a fost de 1,97 la mie.

În aceste condiții, femeia a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanţe”.