O șoferiță care a ieșit neglijent de pe un drum agricol a provocat accidentul cu zece persoane implicate

Un accident rutier în care au fost implicate zece persoane a avut loc vineri, la ieșirea din municipiul Suceava spre localitatea Pătrăuți, după cum am anunțat în Monitorul de Suceava.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și un autotren, în cele trei vehicule aflându-se zece persoane, dintre care șase minori.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate s-a pus problema de emitere a unui Cod Roșu, dar acesta nu a mai fost activat.

Din fericire, după evaluarea tuturor celor implicați în accident, doar o tânără în vârstă de 31 de ani a necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Accident cu zece peroane implicate, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că vineri, în jurul orei 14.00, o șoferiță în vârstă de 31 de ani, din Rădăuți, la volanul unui VW Passat, a ieșit de pe un drum agricol pe E 85 fără a fi suficient de atentă și fără a acorda prioritate de trecere unui VW Sharan, care era condus pe sensul de la Pătrăuți la Suceava.

În urma impactului dintre autoturisme, autoturismul VW Passat a fost proiectat și într-un autotren Volvo.

Din fericire, toți ocupanții din VW Sharan, unde se aflau minorii, au scăpat fără leziuni.

La spital a ajuns doar tânăra în vârstă de 31 de ani care a provocat accidentul. Ea avea o contuzie la mandibulă, iar investigațiile preliminare nu au indicat alte leziuni problematice.

Toți cei trei șoferi implicați în accident au fost testați cu etilotestul, nefiind băuți.

Accident cu zece peroane implicate, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți