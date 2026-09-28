O șoferiță băută a intrat violent cu mașina într-un stâlp de beton

O tânără în vârstă de 32 de ani a ajuns la spital după un accident rutier care s-a produs duminică după-amiază, la Mălini, în scurt timp constatându-se că șoferița era în stare de ebrietate.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18.00, pe raza satului Poiana Mărului, comuna Mălini, pe drumul județean 209 B – Drumul Talienilor.

Din primele cercetări s-a stabilit că o șoferiță în vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism marca Audi, pe DJ 209B, având direcția de mers Mălini către Văleni, într-o curbă la stânga, pe fondul vitezei neadaptate, a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului destul de violent, tânăra de la volan a fost transportată cu un echipaj SMURD la Spitalul Municipal Fălticeni, fiind policontuzionată.

Tânăra în vârstă de 32 de ani era singură în autoturism.

Șoferița a putut fi testată cu aparatul etilotest în scurt timp, iar o altă posibilă cauză a accidentului a ieșit la iveală. Aceasta avea concentrația de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate și probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge, care s-ar putea cifra în jurul valorii de 2 la mie.