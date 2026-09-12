O seară dedicată memoriei Ancăi Parghel, marți, la Colegiul de Artă Suceava

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava aduce un omagiu artistei Anca Parghel, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de jazz din România, și organizează marți, 16 septembrie, în ziua în care s-a născut, o întâlnire comemorativă.

Evenimentul este programat pentru ora 16.00, în aula instituției,

„De la Suceava la Bruxelles, de la Viena la New York, puțini artiști români au purtat numele țării mai departe și mai frumos decât Anca Parghel.

Elevă a Liceului de Muzică din Iași, licențiată a Conservatorului ieșean cu o lucrare despre Charlie Parker, profesoară de jazz vocal la Conservatorul Regal din Bruxelles și invitată pe marile scene de jazz ale Europei — de la Nürnberg și Leipzig la Viena, Varșovia, Zagreb și Bruxelles — Anca Parghel a fost un titan al muzicii românești. Vocea ei de patru octave, scat-ul incendiar și energia ei debordantă au primit elogii în presa muzicală a întregii lumi.

Cei care au cunoscut-o știu: nu era doar o voce. Era o forță a naturii — o bucovineancă care a iubit muzica până în ultima clipă și care, în ultima lună de viață, mai înregistra încă un album”, transmit organizatorii.

Intrarea este liberă, iar cei care au cunoscut-o sunt îndemnați să aducă „o poveste, o fotografie, un gând”.