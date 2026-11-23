Dincolo de grija zilnică, alinarea singurătății și nevoile medicale, îngrijirea persoanelor vârstnice înseamnă, mai presus de toate, păstrarea bucuriei de a trăi. O astfel de lecție de comuniune și solidaritate a avut loc recent la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, unde un grup numeros de seniori ai Asociației „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, din cadrul Centrului Vârstnicilor „Eklitos”, s-a bucurat de o seară culturală memorabilă, la invitația Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod”.

Adesea vorbim despre bucuria bunicilor noștri de a se simți văzuți, de a fi amintiți și de a nu lăsa singurătatea să le umbrească zilele.

În această seară, însă, bucuria a căpătat o altă strălucire: aceea de a avea ceva frumos de așteptat, un eveniment pentru care să te pregătești cu emoție, un prilej să te îmbraci de sărbătoare și să ieși, pur și simplu, să celebrezi viața. Pentru că, uneori, fericirea începe cu mult înainte de a ajunge la destinație. Începe cu nerăbdarea, cu hainele alese cu grijă, cu părul aranjat, cu întrebările despre cum va fi și cu zâmbetul care nu mai dispare de pe chip.

Seara aceasta a fost cu totul specială. Bunicuțele și bunicii noștri s-au dichisit și s-au pregătit cu un entuziasm care ne-a topit inimile. Pentru echipa noastră, a fost o adevărată provocare, dat fiind că nu i-am mai însoțit niciodată într-un număr atât de mare într-o asemenea aventură. Ne-am mobilizat cu toții, uniți de un singur scop: să le oferim o seară de poveste și să îi ducem acolo unde se creează magia.

Și magic a fost! Am pornit spre Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, la spectacolul „Omul care aduce ploaia”, la invitația caldă a Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod”. Odată ajunși acolo, ne-a copleșit o altă formă de bunătate: oameni simpli, necunoscuți, s-au oprit să ne ajute bunicii pe scări, să le întindă o mână și să le dăruiască un zâmbet. Bunicii au fost încântați de tot — de ieșire, de spectacol, de această gură proaspătă de aer din afara centrului.

Astfel de inițiative demonstrează încă o dată cât de importantă este legătura vie dintre generații și implicarea comunității în viața celor aflați la vârsta senectuții. Prin gesturi firești de apropiere, școala, instituțiile de cultură și oamenii de bine reușesc să transforme o simplă seară într-o mărturie a iubirii față de aproapele.

Din adâncul sufletului, mulțumim Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod” pentru această invitație minunată, pentru deschidere și pentru implicarea cu care ne-au purtat pașii spre o seară de neuitat. Vă mulțumim că ne ajutați să le aducem asemenea bucurii!

Biriș Iuliana Gafina