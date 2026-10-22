O seară de dialog, inspirație și sinceritate, la LUNNA Café

La LUNNA Café va avea loc joi, 29 octombrie 2026, la ora 18:00, o seară de dialog, inspirație și idei care vă pot transforma felul în care comunicați și vă raportați la ceilalți.

Când sinceritatea întâlnește eleganța, pot să rezulte doar discuții cu sens, inspirație și relații cordiale.

„Trebuie să spunem întotdeauna tot ce gândim? Când devine sinceritatea lipsă de tact și cum putem spune adevărul fără să rănim?”, sunt doar câteva întrebări la care puteți găsi răspunsuri dacă participați la întâlnirea specială de pe 29 octombrie.

Într-o atmosferă caldă și relaxată, Margareta Lupașcu, trainer de etichetă și bune maniere, vă invită la o conversație autentică despre sinceritate, discreție, empatie și respect. Participanții pot să descopere, împreună cu trainerul de etichetă și bune maniere, că sinceritatea nu înseamnă să spui orice, oricum, ci să găsești cuvintele potrivite, momentul potrivit și măsura care păstrează frumusețea relațiilor dintre oameni.

Cei prezenți pot găsi răspunsuri și la întrebările: „Cum ne exprimăm opiniile fără să-i rănim pe ceilalți?”, „Unde se întâlnesc autenticitatea și diplomația?”, „Cum învățăm să ascultăm cu adevărat, chiar și atunci când avem păreri diferite?”. Pentru că, spune Margareta Lupașcu, sinceritatea nu exclude delicatețea, iar autenticitatea nu ne scutește de respect.

Sunteți așteptați la Etiquette Café (discuții cu sens, inspirație și relații cordiale), locul unde poți să adresezi întrebările tale, cu deschiderea de a asculta și cu dorința de a descoperi arta de a fi sincer, fără a înceta să fii elegant în relația cu ceilalți. Uneori, adevărata eleganță nu stă doar în ceea ce spunem, ci mai ales în felul în care alegem să o facem, dar mai multe puteți afla joi, de la ora 18:00, la LUNNA Café, str. Ștefan cel Mare nr. 56.