O săptămână până…

Cum, până când? Până luăm penultima mardeală soră cu moartea din actuala ediție a Ligii Națiunilor, că doar nu vă așteptați cumva că după ce ne-au distrus în tur, dându-ne 6 la 0, în retur să facem schimb de locuri, și din găinile care suntem să devenim leii care visam dintotdeauna să fim… numai că nu s-arată! Așadar, România dispută cel de al 5-lea meci din Liga Națiunilor, pornind de la un golaveraj de 3-13, și evident cu 0 puncte, care (face cineva pariu cu mine, pe oricât?) tot atâtea vor rămâne și după acesta, și după al 6-lea, care va avea loc cu numai 3 zile mai târziu, adică pe 17 noiembrie, în Bosnia, în fața căreia noi ne-am dovedit prosti și când eram buni! Finalul aventurii ăsteia va consemna un record fără precedent în întreaga istorie a reprezentativei României, care va înregistra un scor de 0-6 în 6 meciuri, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat în nicio competiție, și nici măcar în amicale. Asta vorbește de la sine despre starea generală de dezastru în care se zbate (de fapt, se complace, că nu văd nicio zbatere, parcă e în moarte clinică!) fotbalul nostru, în fruntea căruia s-a instalat o bandă de neisprăviți. Nu-l acuz pe Gheorghe Hagi de nimic, el fiind mai degrabă o victimă a propriei incompetențe, a lipsei școlii, a parșiveniei golanilor din fruntea FRF, care l-au proțăpit acolo unde nu-i este locul, pe post de paratrăsnet sau de alibi. Oriunde în lume, la încheierea celei mai nenorocite perioade din istoria Naționalei, în secunda de după ultimul fluier ar veni demisiile și scuzele pentru nenorocirea produsă. La noi, nesimțiții de la FRF vorbesc doar despre noi mandate, perspective, proiecte și alte bazaconii, ptiu! Afarăăăăă!!