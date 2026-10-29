În perioada 19-23 octombrie, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava a îmbrăcat haine „verzi”.

Instituția a organizat o nouă ediție a programului național „Săptămâna Verde”, un prilej de reîntoarcere la natură, de colaborare și de analiză a schimbărilor petrecute în mediul înconjurător.

Evenimentul a reunit activități interactive dedicate tuturor, de la cei mai mici elevi până la adolescenți. Programul a fost construit în jurul unor teme de actualitate pentru protecția mediului și stilul de viață sustenabil:

Biodiversitatea și studiul unui ecosistem – pentru înțelegere a echilibrului natural;

Reciclarea și energia verde – piloni în reducerea amprentei de carbon;

Alimentația sănătoasă în Bucovina – promovarea obiceiurilor locale benefice pentru organism;

„Donează o carte bibliotecii, salvează un copac!” – o inițiativă simbolică ce a îmbinat lectura cu protejarea pădurilor.

O săptămână dedicată naturii și sustenabilității, la Colegiul „Mihai Eminescu”

Parteneriate puternice pentru comunitatea locală

Succesul proiectului s-a datorat cooperării dintre școală și comunitatea locală. Ca parteneri de drum lung, companii și instituții din regiune și de la nivel național și-au unit forțele pentru a sprijini inițiativa colegiului sucevean:

Sustenabilitate și ecologie: Marile lanțuri de magazine Lidl și Kaufland s-au implicat în procesul de reciclare a deșeurilor și au oferit material săditor pentru activitățile de ecologizare.

Mobilitate verde: Transportul elevilor către diversele locații unde au avut loc activitățile a fost asigurat în siguranță de companiile Juventus, Bog-Trans și TPL.

Activități practice și cercetare: Muzeul Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Direcția Silvică Suceava, pentru derularea atelierelor practice în teren.

Dimensiune internațională: Coordonarea proiectelor ecologice transfrontalieră a fost realizată cu sprijinul CCDG – București.

Tradiție și gust: Companiile locale Raitar, Strămoșia și MOPAN au asigurat gustările din cadrul programului, oferind produse alimentare tradiționale specifice zonei.

O săptămână dedicată naturii și sustenabilității, la Colegiul „Mihai Eminescu”

Pentru a fi la curent cu toate acțiunile desfășurate, momentele-cheie au putut fi vizionate și urmărite în timp real pe pagina oficială a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Această platformă digitală le-a permis părinților, comunității locale și tuturor celor interesați să descopere proiectele eco și rezultatele implicării tinerilor și a partenerilor locali în dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

„Le-am mulțumit tuturor colaboratorilor pentru sprijinul acordat în derularea acestor proiecte. <Săptămâna Verde> a promovat activități deosebite care au venit în sprijinul dezvoltării economiei locale și regionale”, a transmis coordonatorul programului, profesor Camelia Macarie.