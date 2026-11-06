O retragere de vis?

Nu a venit încă momentul ultimului meci pentru Sorana Cîrstea. Deși a trăit periculos în primele două meciuri de la Hong Kong, turneul ei de retragere, în primul s-a impus în decisiv, acumulând un stres și o oboseală nedorite, iar în al doilea a revenit nemaipomenit de la minus două break-uri, câștigând cinci game-uri la rând. A urmat un set secund de rutină, așa cum se cuvenea. Ca detaliu, adversară în meciul de ieri i-a fost o jucătoare cu tată român, alta decât Emma Răducanu: Mary Stoiana, reprezentând SUA. Sorana are și un culoar bun, adversara din sferturi fiind o jucătoare din afara primei sute, de care mărturisesc că nu am auzit până acum, Shubladze. Și nici în semifinala n-ar da peste o favorită. Cum ar fi să se retragă cu un titlu? Ar fi de vis, un vis pe care eu unul abia îndrăznesc să-l visez.

Tot tenis, dar masculin, Masters-ul de la Paris, ultimul al anului. Sumedenie de surprize… Zverev pare că vrea cu tot dinadinsul să strice impresia acestui sezon, ieșind iarăși prematur, vinovat Musetti. Dar marele pierzător este Djokovic, învins de… Hijikata! Nu numai din cauza adversarului, ci și pentru că toți cei trei aflați în fața sa în cursa pentru Turneul Campionilor pierduseră pe linie: Tiafoe, De Minaur, Jodar! Astfel, sârbul ratează prezența la Torino, obiectiv setat prea târziu totuși, ceva necaracteristic, știut fiind cât de minuțios își planifică sezoanele. Aproape sigur, a fost ultima lui șansă de a mai participa vreodată la Turneul Campionilor. Deocamdată a profitat Fritz, care a sărit peste Djokovic în Race, apropiindu-se de pluton, însă îi va fi greu să-i depășească și pe aceștia. În calea sa va fi fost Fils, aseară, și apoi, dacă trece, Alcaraz. Pe partea cealaltă, Shelton a trecut cu destul noroc de Rinderknech și ar fi interesantă o finală cu spaniolul, ocazia revanșei pentru acesta după US Open.