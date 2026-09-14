O prietenie franco-română în plină efervescență: Sezonul Românesc cucerește Lavalul prin expoziția „Regards de Bucovine” / „Priviri din Bucovina”

La 1 ianuarie 2027, România se va afla la cea de-a 20-a aniversare de la aderarea la Uniunea Europeană. Oficialitățile orașului Laval, cu care municipiul Suceava este înfrățit din 2010, dedică organizarea ediției cu numărul 7 a Saison-Pays (Anotimpul Țărilor) valorilor culturale și spirituale ale țării noastre.

În deschiderea acestor ample manifestări dedicate unei culturi naționale, Lavalul a respirat aer bucovinean în luna septembrie, odată cu lansarea oficială a „Sezonului Românesc Laval-Suceava”. Evenimentul a atras un public record, confirmând vitalitatea unui parteneriat de orașe înfrățite care sărbătorește peste un deceniu de existență și fraternitate.

Organizată cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, al Primăriei Municipiului Suceava și al Muzeului Național al Bucovinei, în parteneriat cu Asociația Curcubeul Succesului și Alianța Franceză, manifestarea a debutat în decorul fermecător al Grădinii de la Perrine, unde iubitorii de frumos s-au lăsat purtați de acordurile recitalului susținut de Ana Creangă. Acest moment muzical a pregătit perfect terenul pentru incursiunea artistică ce a urmat. Sălile din cadrul Musée École de la Perrine au găzduit apoi vernisajul expoziției „Priviri din Bucovina” (Regards de Bucovine), o punte culturală veritabilă aruncată între departamentul Mayenne și România, prin intermediul lucrărilor semnate de membrii Filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava.

O serie de personalități marcante au ținut să salute acest eveniment de anvergură internațională, printre care Florian Bercault, primarul orașului Laval și președintele Laval Agglomération; Remus Mărășescu, consulul României la Nantes; Pompiliu Constantinescu, reprezentantul Institutului Cultural Român din Paris; precum și Françoise Marchand, președinta Comitetului de Înfrățire Laval-Suceava și Laval Inter-Jumelages, alături de numeroși aleși și actori locali implicați. În cuvântul său de salut, Camelia Sadovei, președinta Filialei UAP Suceava, a desemnat momentul deschiderii expoziției ca fiind unul care nu doar vorbește lumii despre arta contemporană românească, ci vorbește și despre o prietenie profundă construită de-a lungul timpului.

Dincolo de discursurile oficiale, căldura schimburilor umane a fost cea care a marcat această seară inaugurală. Expoziția reunește lucrările a 28 de artiști profesioniști membri ai Filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava, oferind o privire de ansamblu asupra diversității stilistice din regiune, de la pictura naivă a Marianei Mihut până la lucrările complexe ale artistului plastic Laurențiu Dimișcă și ale celorlalți expozanți:

Loredana Axinte

Gabrel Baban

Sorin Baciu

Loredana Mihaela Ceică

Cătălin Alexandru Chifan

Ioan Coțofan

Eugenia Goraş

Evghenia Goreaceva

Dan Grigoraş

Adrian Grosari

Răzvan Horobeț

Oana Ruxandra Hrişcă

Dan Jauca

Marcela Larionescu

Brinduşa Mateş Stanciu

Niculai Moroşan

Oana Chilariu Moruz

Viorica Moruz

Ana-Maria Ovadiuc

Puşa Pîslaru

Lucia Puşcaşu

Sebastian Rațiu

Dimitrie Roman

Ioana Rusu Sadovei

Camelia Sadovei

Mariana Sofrone

Constantin Ungureanu Box

Mihai Varzari

Artiștii, la rândul lor, au subliniat căldura primirii franceze și ospitalitatea remarcabilă oferită de asociația locală, dar și faptul că acest eveniment este dovada vie a spiritului creativ care nu cunoaște frontiere. Astfel, înfrățirea celor două localități devine tot mai puternică, ștergând treptat distanța miilor de kilometri fizici care ne despart.

Mulțumirile pentru mijlocirea prezenței artistice atât de numeroase pe simezele și scenele franceze din Laval în acest sezon dedicat României, sunt adresate Consiliului Județean Suceava, Primăriei Municipiului Suceava, Asociației Curcubeul Succesului, Comitetului Laval-Suceava și, nu în ultimul rând, Alianței Franceze Suceava. De asemenea, pentru primirea și efortul de a le fi alături în fiecare moment al prezenței delegației în Laval, mulțumiri se îndreaptă către doamna Gianina Moraru și domnul Jean-Luc Mady, gazde exemplare și un suport logistic remarcabil.

Între acorduri muzicale, descoperiri picturale și momente de degustare pline de convivialitate, acest vernisaj a reconfirmat puterea culturii de a apropia popoarele dincolo de granițe.

Expoziția „Priviri din Bucovina” este deschisă publicului până pe 27 septembrie, la Muzeul de la Perrine din Laval, zilnic între orele 14:00 și 18:00. Această amplă programare culturală va continua la Laval cu noi evenimente pe parcursul următoarelor luni, până la finalul acestui an.

Artistul plastic Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România – UAPR