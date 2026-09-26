O pasageră a ajuns la spital după ce autobuzul cu care circula a frânat brusc

O femeie în vârstă de 59 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns vineri după-amiază la spital.

Aceasta era pasageră într-un autobuz, al cărei șofer a frânat brusc pe strada Mitropoliei din Suceava, în zona ”Balada”, pentru a evita coliziunea cu un autovehicul care circula în aceeași direcție și care a încetinit.

Femeia se afla în picioare și s-a dezechilibrat și a căzut pe podea.

La fața locului a fost solicitată o ambulanță, care după ce i-a acordat rănitei primul ajutor a transportat-o la Spitalul Clinic de Urgență Suceava pentru tratament suplimentar.

Călătoarea a fost diagnosticată cu „traumatism șold stâng” și a rămas internată pentru investigații suplimentare.

Șoferul în vârstă de 48 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice.