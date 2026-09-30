„O pâine albă”

„Măsura din ultimele două luni, ca grâul să fie măcinat numai integral la toate morile, a produs mare nemulţumire în rândul populaţiunii. Dacă măsura îşi are o explicaţie în considerentele de valorificare a cerealelor de hrană mai consistentă pentru mulţime aceasta trebuie lămurită public de cei în drept, pentru a nu se ajunge la ştirbirea spiritului de echitate ce trebuie să stăpânească toate măsurile bune. Ne întreabă atâţia gospodari cumsecade: de ce să mi se amestece în faţa mea, în batjocură, grâul măcinat pe calităţi, obligându-mă indirect să cumpăr făină albă dela negustori, când vrem să facem vreo serbare sau vreo pomenire creştinească? Refuzăm oare, noi ţăranii, să plătim taxele multe şi grele ce sunt, sau ne-am dat în lături de la vreun impozit sau sacrificiu pentru binele ţării? De ce numai domnii şi străinii să mănânce pâine albă din grâul sudorii noastre şi noi nu?”.

„Suceava”, Anul II, Nr. 33, Septembrie 1936.

„Depăşirea planului”

„Îndrumaţi de organizaţia de partid, cu sprijinul comitetului de întreprindere cât şi datorită unei bune organizări a muncii prin folosirea mijloacelor de producţie, la Topitoria de in din Dorneşti s-a reuşit ca planul de producţie pe luna august să fie îndeplinit şi depăşit la toţi indicii. Astfel, planul valoric global a fost îndeplinit cu 119,4 la sută, iar producţia marfă cu 116,1 la sută. Productivitatea muncii a crescut în această lună cu 20,9 la sută faţă de cea planificată”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2741, Suceava, Septembrie 1956.