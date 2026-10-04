O nouă victorie pentru Putna în Liga a III-a

Bradul Putna a înregistrat al treilea succes stagional în Liga a III-a după ce a dispus de Viitorul Onești, pe teren propriu, în etapa a VII-a a Seriei I. Pentru formația antrenată de Relu Buliga și Ionuț Plămadă au punctat Alexandru Savin (51), Iulian Cărăușu (71), oaspeții reducând din handicap prin Cristian Românescu, în secvențele de prelungiri.

În această rundă s-au mai înregistrat rezultatele: Aerostar Bacău – CSM Pașcani 5-0, AFC Odorheiu Secuiesc – KSE Târgu Secuiesc 1-3, CSM Vaslui – CS USV Iași 2-1, CS Gheorgheni – FC II Vaslui 1-1 și CSM Adjud – Ceahlăul 1-1.

Clasament: 1. CSM Vaslui – 19 pct.; 2. CS USV Iași – 16; 3. CSM Adjud – 14; 4. Aerostar Bacău – 12; 5. KSE Târgu Secuiesc -11; 6. FC II Bacău – 11; 7. Bradul Putna – 10; 8. AFC Odorheiu Secuiesc – 10; 9. CS Gheorgheni – 7; 10. Viitorul Onești – 4; 11. Ceahlăul Piatra Neamț – 2; 12. CSM Pașcani – 1.

În etapa a VIII-a, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15.00, Bradul Putna va evolua în deplasare, cu CS USV Iași.

Foto: Agenția Manifest.