O nouă victorie pentru fotbalistele de la CSU Suceava în eșalonul secund

Formația de fotbal feminin CSU Suceava a câștigat și cel de-al doilea meci disputat în eșalonul secund. Sâmbătă, pe Areni, echipa pregătită de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc a dispus cu scorul de 4-1 de Juniorul București. Golurile învingătoarelor au fost marcate de Iustina Ciubotariu (2) și Emima Morar (2).

În clasament, CSU Suceava împarte prima poziție cu Campionii FC Argeș și Vulpițele Galbene Roman, piteștencele având însă un meci mai mult disputat.

În etapa următoare, duminică, pe 27 septembrie, formația suceveană va evolua în deplasare, cu Petrolul Ploiești.