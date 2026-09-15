Asociația Teona Ariana Suceava a organizat, în perioada 7–11 septembrie 2026, o nouă tabără dedicată copiilor cu tulburări din spectrul autist și părinților lor, la Vama. Organizarea taberei Respiro, ajunsă la ediția 33, a fost posibilă grație sprijinului oferit Casei Teona de EGGER.

Copiii și părinții au petrecut cinci zile împreună la Pensiunea „La Brazi” din Vama, într-un cadru care a îmbinat activitățile pentru copii cu momentele de relaxare, dialog și sprijin dedicate părinților. Prin jocuri, mișcare, ateliere creative și timp petrecut în natură, copiii au fost încurajați să exploreze, să comunice și să se bucure de fiecare reușită în propriul ritm. Părinții i-au putut vedea în contexte noi și relaxate, iar experiențele trăite împreună au creat momente frumoase.

Voluntari

Alături de familii s-au aflat părintele Mera Claudiu Vasile, pastorul Eduart Tilihoi și psihologul Elena Agavriloai, care au adus încredere, încurajare și momente valoroase de dialog.

În tabără s-au implicat și voluntarii Andronic Nicoleta, Nicolaevici Arieana, Avatavului Lucia, Apetri Magdalena, Luchian Iuliana, Niță Lavinia, Acatrinei Ioana, Gigica Iemima, Ciornîi Veaceslav, Negrușeri Cristina, Mammadhuseynov Sabina și Burlui Iulia.

Un răgaz bine-venit pentru mame și voluntari a venit din partea kinetoterapeuților Iuga Dumitru, Semeniuc Daniela, Lupăștean Denisa-Ligia, Homneac Erika Elizza, Sfîrnaciuc Ștefan și Dragomir Vlad, care le-au oferit ședințe de masaj și momente de relaxare. Pentru că, după cum spun organizatorii, Respiro înseamnă „copii care capătă încredere, părinți care se simt înțeleși și oameni care aleg să le fie alături”.

Parteneri

„Le mulțumim voluntarilor și kinetoterapeuților pentru atenția și grija oferite copiilor și părinților. Mulțumim EGGER, sponsorul acestei tabere, pentru implicarea constantă și încrederea acordată proiectului Respiro. Prin acest parteneriat, activitățile începute la Casa Teona merg mai departe, oferindu-le copiilor și părinților noi contexte de dezvoltare și bucurie. Mulțumim DGASPC Suceava pentru colaborare și susținere, precum și companiei Tarsin pentru sprijinul acordat în asigurarea transportului”, au transmis reprezentanții Asociației Teona Ariana Suceava.

Casa Teona

Pentru cei care sunt interesați, Casa Teona se află pe str. Zamca nr. 22, Suceava, 0754 510 167, contact@teona-ariana.ro, www.teona-ariana.ro.

Casa Teona este locul în care zeci de copii cu autism, sindrom Down și alte tipuri de dezvoltare atipică, au descoperit un mediu sigur, părinții au găsit sprijin, iar voluntarii au adus energie, timp și dedicare. Casa Teona este spațiul unde copiii sunt văzuți, ascultați și primiți exact așa cum sunt. Fiecare copil este întâmpinat cu răbdare, bunătate și atenție. Pentru unii dintre ei, acesta este locul în care au apărut primele cuvinte, primele gesturi de apropiere și primele reușite pe care părinții le-au așteptat ani întregi.