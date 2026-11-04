O nouă sucursală CAR Învățământ Fălticeni, deschisă la Ilișești. Locuitorii din patru comune au acces mai ușor la împrumuturi și economisire

CAR Învățământ Fălticeni continuă extinderea rețelei teritoriale și a inaugurat luni, 2 noiembrie 2026, cea de-a 32-a sucursală, în comuna Ilișești, județul Suceava. Noua locație se adresează atât locuitorilor comunei Ilișești, cât și celor din localitățile învecinate, precum Ciprian Porumbescu, Bălăceana și Stroiești, facilitând accesul la împrumuturi, servicii de economisire și asistență socială.

Deschiderea noii sucursale are loc într-un moment simbolic pentru instituție, care în anul 2026 a aniversat 100 de ani de activitate. Extinderea rețelei reprezintă una dintre direcțiile importante de dezvoltare ale CAR Învățământ Fălticeni, prin care serviciile financiare bazate pe întrajutorare sunt aduse tot mai aproape de comunitățile locale.

Inaugurarea noii sucursale marchează un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru CAR Învățământ Fălticeni, instituție care în 2026 sărbătorește un secol de activitate. Extinderea rețelei reprezintă o axă prioritară de dezvoltare, facilitând accesul comunităților locale la servicii financiare bazate pe întrajutorare.

· Conducerea instituției și reprezentanții administrației locale, prezenți la inaugurare

La evenimentul de inaugurare au participat Emilia Nemițanu, președintele CAR Învățământ Fălticeni, Antoneta Lionte, director general, și Luminița Lionte, director economic.

Din partea echipei de coordonare au fost prezenți Lucia Bodnariuc, manager al sucursalelor din Suceava și zona de Nord-Est, și Dorin Iftimie Budeanu, director marketing.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența primarului comunei Ilișești, Ilie Nițan, și a viceprimarului Constantin-Daniel Maloș, alături de preoții din Parohia Ilișești.

Inaugurarea a reprezentat un moment important pentru comunitatea locală, marcând extinderea accesului la serviciile unei instituții financiare cu tradiție în județul Suceava.

· „Ne dorim ca serviciile noastre să fie cât mai aproape de oameni”

„Deschiderea sucursalei din Ilișești reprezintă încă un pas în misiunea noastră de a fi cât mai aproape de oameni. Ne dorim ca locuitorii din Ilișești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana, Stroiești și din întreaga zonă să aibă acces facil la serviciile noastre și să descopere avantajele sistemului caselor de ajutor reciproc. În anul în care aniversăm un secol de existență, continuăm să construim pe aceleași principii care ne-au definit activitatea: încredere, solidaritate și întrajutorare. Fiecare sucursală nouă înseamnă o comunitate în care putem oferi sprijin financiar la nevoie. Cu fiecare nouă sucursală, suntem mai aproape de oameni pentru a le oferi posibilitatea de a economisi și sprijinul financiar de care au nevoie în orice moment al vieții.”

Emilia Nemițanu – Președinte CAR Învățământ Fălticeni

· Servicii financiare pentru locuitorii din Ilișești și comunele învecinate

Noua sucursală este destinată atât membrilor existenți, cât și persoanelor care doresc să adere la CAR Învățământ Fălticeni.

Locuitorii din Ilișești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana și Stroiești vor putea beneficia, în condițiile stabilite de instituție, de cele trei categorii principale de servicii: împrumuturi, economisire și asistență socială.

Prin împrumuturile oferite, membrii pot obține sprijin financiar pentru diverse nevoi personale, de la cheltuieli neprevăzute până la realizarea unor proiecte importante pentru familie.

Totodată, instituția încurajează economisirea prin constituirea fondului social, oferind membrilor posibilitatea de a acumula resurse financiare și de a beneficia de bonificații.

Pe lângă serviciile financiare, membrii au acces și la programe de asistență socială, prin care pot primi sprijin în diferite momente ale vieții, conform regulamentelor aplicabile.

· De la Banca Corpului Didactic Primar Baia la o rețea de 32 de sucursale

Istoria CAR Învățământ Fălticeni începe la 28 aprilie 1926, odată cu înființarea Băncii Corpului Didactic Primar Baia.

De-a lungul unui secol, instituția s-a dezvoltat și s-a adaptat permanent nevoilor membrilor săi, păstrând la baza activității principiul întrajutorării.

În ultimele două decenii, extinderea rețelei teritoriale a fost însoțită de o creștere semnificativă a numărului de membri. În anul centenarului, instituția a depășit pragul de 42.000 de membri, consolidându-și prezența în județul Suceava.

Odată cu inaugurarea punctului de lucru din Ilișești, CAR Învățământ Fălticeni ajunge la 32 de sucursale, continuând să investească în accesibilitatea serviciilor și în dezvoltarea relației directe cu membrii.

· CAR Învățământ Fălticeni continuă să se dezvolte

Deschiderea sucursalei din Ilișești confirmă direcția de dezvoltare a instituției, orientată către apropierea de comunitățile locale și facilitarea accesului la servicii financiare bazate pe solidaritate.

Prin extinderea rețelei în mediul rural, CAR Învățământ Fălticeni urmărește să ofere locuitorilor posibilitatea de a beneficia de servicii financiare într-un cadru accesibil, bazat pe încredere și relații de durată.

Locuitorii din Ilișești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana, Stroiești și din celelalte localități învecinate sunt invitați să viziteze noua sucursală și să descopere beneficiile calității de membru CAR Învățământ Fălticeni.

Mai multe informații despre serviciile oferite sunt disponibile pe www.car-invatamant.ro.

CAR Învățământ Fălticeni – Sprijin financiar la nevoie.