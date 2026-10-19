O nouă rundă cu meciuri spectaculoase în Liga a V-a

Cu Adi Șandru în zi mare, autor a trei goluri și a unei pase decisive pentru Ianis Galan, Voința Zvoriștea s-a impus cu 4-3 la Siminicea, continuând prestațiile excelente din debutul de campionat al Seriei I a Ligii a V-a.
În Seria a II-a, AS Dornești a dispus cu 3-1 pe teren propriu de Unirea Grămești, cu ajutorul reușitelor semnate de Ionuț Nastasi (2) și Marius Giosan.
Rezultate înregistrate în etapa a VI-a a Ligii a V-a:
Seria I
Viitorul Baia – Foresta Hârtop 4-1
Releul Mihoveni Șcheia – Unirea Salcea 1-8
Carpatic Suceava – Pecetea Cumpărătura Bosanci 9-2
Sporting Siminicea – Voința Zvoriștea 3-4
Flacăra Prelipca – Viitorul Forăști 8-0
Șomuzul Preutești – Avântul Todirești 3-2
Clasament Seria I
1 Șomuzul Preutești 6 6 0 0 37-3 18p
2 Voința Zvoriștea 6 6 0 0 30-7 18p
3 Unirea Salcea 6 5 0 1 30-8 15p
4 Carpatic Suceava 6 3 2 1 15-9 11p
5 Viitorul Baia 6 3 1 2 17-15 10p
6 Sporting Siminicea 6 3 0 3 17-17 9p
7 Releul Mihoveni Șcheia 6 2 1 3 23-21 7p
8 Flacăra Prelipca 6 2 0 4 18-17 6p
9 Avântul Todireşti 6 2 0 4 16-15 6p
10 Foresta Hârtop 6 2 0 4 18-20 6p
11 Viitorul Forăști 6 0 0 6 1-39 0p
12 Pecetea Cumparatura 6 0 0 6 7-58 0p
Seria II-a
Călimănelul Panaci – Campionii Marginea 3-0 (neprezentare)
AS Dornești – Unirea Grămești 3-1
Avântul Frasin – Sporting Poieni Solca 0-2
Unirea Horodnic de Sus – Forestierul Frumosu 5-2
Foresta Moldovița – Viitorul Negostina 1-0
Vânătorul Dorna Candrenilor – Polul Nord Brodina 4-1
Clasament Seria a II-a
1 Foresta Moldovița 6 4 1 1 19-7 13p
2 Unirea Grămeşti 6 4 0 2 20-8 12p
3 Vânătorul Dorna Candrenilor 6 4 0 2 19-10 12p
4 Avântul Frasin 6 4 0 2 15-8 12p
5 Unirea Horodnic de Sus 6 4 0 2 15-11 12p
6 Polul Nord Brodina 6 4 0 2 14-10 12p
7 Sporting Poieni Solca 6 4 0 2 11-9 12p
8 Forestierul Frumosu 6 2 1 3 16-16 7p
9 AS Dorneşti 6 2 0 4 11-13 6p
10 Călimanelul Panaci 6 2 0 4 12-30 6p
11 Viitorul Negostina 6 1 0 5 8-17 3p
12 Campionii Marginea 6 0 0 6 5-26 0p