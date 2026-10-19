O nouă rundă cu meciuri spectaculoase în Liga a V-a

Cu Adi Șandru în zi mare, autor a trei goluri și a unei pase decisive pentru Ianis Galan, Voința Zvoriștea s-a impus cu 4-3 la Siminicea, continuând prestațiile excelente din debutul de campionat al Seriei I a Ligii a V-a.

În Seria a II-a, AS Dornești a dispus cu 3-1 pe teren propriu de Unirea Grămești, cu ajutorul reușitelor semnate de Ionuț Nastasi (2) și Marius Giosan.

Rezultate înregistrate în etapa a VI-a a Ligii a V-a:

Seria I

Viitorul Baia – Foresta Hârtop 4-1

Releul Mihoveni Șcheia – Unirea Salcea 1-8

Carpatic Suceava – Pecetea Cumpărătura Bosanci 9-2

Sporting Siminicea – Voința Zvoriștea 3-4

Flacăra Prelipca – Viitorul Forăști 8-0

Șomuzul Preutești – Avântul Todirești 3-2

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutești 6 6 0 0 37-3 18p

2 Voința Zvoriștea 6 6 0 0 30-7 18p

3 Unirea Salcea 6 5 0 1 30-8 15p

4 Carpatic Suceava 6 3 2 1 15-9 11p

5 Viitorul Baia 6 3 1 2 17-15 10p

6 Sporting Siminicea 6 3 0 3 17-17 9p

7 Releul Mihoveni Șcheia 6 2 1 3 23-21 7p

8 Flacăra Prelipca 6 2 0 4 18-17 6p

9 Avântul Todireşti 6 2 0 4 16-15 6p

10 Foresta Hârtop 6 2 0 4 18-20 6p

11 Viitorul Forăști 6 0 0 6 1-39 0p

12 Pecetea Cumparatura 6 0 0 6 7-58 0p

Seria II-a

Călimănelul Panaci – Campionii Marginea 3-0 (neprezentare)

AS Dornești – Unirea Grămești 3-1

Avântul Frasin – Sporting Poieni Solca 0-2

Unirea Horodnic de Sus – Forestierul Frumosu 5-2

Foresta Moldovița – Viitorul Negostina 1-0

Vânătorul Dorna Candrenilor – Polul Nord Brodina 4-1

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 6 4 1 1 19-7 13p

2 Unirea Grămeşti 6 4 0 2 20-8 12p

3 Vânătorul Dorna Candrenilor 6 4 0 2 19-10 12p

4 Avântul Frasin 6 4 0 2 15-8 12p

5 Unirea Horodnic de Sus 6 4 0 2 15-11 12p

6 Polul Nord Brodina 6 4 0 2 14-10 12p

7 Sporting Poieni Solca 6 4 0 2 11-9 12p

8 Forestierul Frumosu 6 2 1 3 16-16 7p

9 AS Dorneşti 6 2 0 4 11-13 6p

10 Călimanelul Panaci 6 2 0 4 12-30 6p

11 Viitorul Negostina 6 1 0 5 8-17 3p

12 Campionii Marginea 6 0 0 6 5-26 0p