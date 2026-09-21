O nouă rundă cu meciuri interesante în Liga a V-a

În Liga a V-a, Unirea Salcea a reușit cea mai categorică victorie a rundei a II-a, după ce a dispus, cu 7-0, în deplasare, de Viitorul Forăști, în cadrul Seriei I. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Ionel Zamă (2), Costinel Ifrim (2), Iulian Balan (2) și Adrian Dascălu.

În Seria a II-a, Forestierul Frumosu a învins clar pe Campionii Marginea, avându-i pe Ionuț Hâncean (2), Ionuț Crăiuț și Alexandru Sebinschi drept marcatori.

Rezultate Seria I

Sporting Siminicea – Foresta Hârtop 5-2

Voința Zvoriștea – Avântul Todirești 3-1

Viitorul Baia – Carpatic Suceava 2-2

Releul Mihoveni Șcheia – Șomuzul Preutești 1-5

Viitorul Forăști – Unirea Salcea 0-7

Flacăra Prelipca – Pecetea Cumpărătura Bosanci 5-1

Clasament Seria I

1 Unirea Salcea 2 2 0 0 14-2 6p

2 Voința Zvoriștea 2 2 0 0 12-2 6p

3 Șomuzul Preutești 2 2 0 0 11-1 6p

4 Sporting Siminicea 2 2 0 0 10-6 6p

5 Carpatic Suceava 2 1 1 0 3-2 4p

6 Avântul Todireşti 2 1 0 1 7-4 3p

7 Flacăra Prelipca 2 1 0 1 5-2 3p

8 Viitorul Baia 2 0 1 1 2-8 1p

9 Releul Mihoveni Șcheia 2 0 0 2 5-10 0p

10 Foresta Hârtop 2 0 0 2 4-12 0p

11 Pecetea Cumpărătura 2 0 0 2 2-14 0p

12 Viitorul Forăști 2 0 0 2 1-13 0p

Rezultate Seria a II-a

Forestierul Frumosu – Campionii Marginea 4-0

Vânătorul Dorna Candrenilor – Avântul Frasin 1-2

Unirea Horodnic de Sus – Sporting Poieni Solca 3-2

Foresta Moldovița – Polul Nord Brodina 1-2

Viitorul Negostina – Unirea Grămești 2-4

Călimănelul Panaci – AS Dornești 2-4

Clasament Seria a II-a

1 Unirea Grămeşti 2 2 0 0 7-2 6p

2 Avântul Frasin 2 2 0 0 5-2 6p

3 Polul Nord Brodina 2 2 0 0 4-2 6p

4 Foresta Moldovița 2 1 0 1 11-5 3p

5 AS Dorneşti 2 1 0 1 6-5 3p

6 Forestierul Frumosu 2 1 0 1 4-3 3p

7 Vânătorul Dorna Candrenilor 2 1 0 1 4-4 3p

8 Sporting Poieni Solca 2 1 0 1 4-4 3p

9 Unirea Horodnic de Sus 2 1 0 1 4-5 3p

10 Viitorul Negostina 2 0 0 2 3-6 0p

11 Campionii Marginea 2 0 0 2 1-6 0p

12 Călimanelul Panaci 2 0 0 2 5-14 0p