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O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega

O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega
O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega

În vârstă de doar 17 ani, suceveanca Maria-Ioana Romega a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la Cupa României U20 la lupte.

Sportiva pregătită de antrenorul Valerică Gherasim la LPS Suceava este multiplă medaliată în întrecerile naționale și internaționale de lupte.

„Doar în acest an Maria-Ioana și-a trecut în palmares cinci medalii, printre care titlul de vicecampioană balcanică la categoria 73 de kilograme. Mulțumim pentru sprijin Consiliului Județean, Consiliului Local, colectivului de la Liceul cu Program Sportiv Suceava și tuturor celor care au avut încredere în noi”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.

O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega
O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega
O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega
O nouă performanță excelentă pentru Maria-Ioana Romega

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