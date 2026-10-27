O nouă întâlnire de proiect ERASMUS+ pentru elevi și profesori ai Colegiului „Vasile Lovinescu”

Cinci elevi și două cadre didactice de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni au participat, în perioada 11–17 octombrie 2026, la cea de-a treia întâlnire internațională din cadrul proiectului Erasmus+ care-și propune să familiarizeze elevii cu cercetarea științifică din domeniul plantelor și animalelor, conservării biodiversității, studierii condițiilor de trai și a provocărilor cu care se confruntă natura țărilor partenere (Croația, România, Portugalia, Italia, Turcia, Polonia, Germania și Lituania). Evenimentul s-a desfășurat parțial în Aveiro, oraș situat pe țărmul Oceanului Atlantic, supranumit „Veneția Portugaliei”, parțial în Porto, reunind 40 de elevi și 16 profesori îndrumători din cele 8 țări participante.

Proiectul Erasmus+ 2025-1-HR01-KA220-SCH-000350263, intitulat „Fantastic Beasts in Our Neighbourhood (2F for the Planet)”, la care Colegiul „Vasile Lovinescu” este partener, cuprinde, printre altele, și alcătuirea unor colecții didactice formate din plante și insecte (în special fluturi) din flora și fauna spontană a României. ”Iată că, la școală, câteodată, umblăm după fluturi… În acest sens, toată vara, elevii și profesorii din proiect am umblat după fluturi și flori, am colecționat, am conservat și am clasificat mai bine de jumătate din inventarul necesar pentru a bifa cerințele proiectului. Am reușit, astfel, să adunăm peste 30 de specii de plante și tot atâtea insecte, urmând ca acest „portofoliu” să fie îmbogățit ulterior”, ne-a declarat profesoara Cristina Buta.

Pe parcursul mobilității, participanții au fost implicați într-o serie de activități educative teoretice și practice, centrate pe studiul mediului înconjurător, dar și al speciilor de plante și animale caracteristice zonei. Elevii au explorat flora și fauna locală, cu accent pe insecte și păsări, au colectat mostre și fosile, au observat habitatele naturale protejate (mlaștini, lagune, plaje), dar și zona de canale, exploatări ale sării cu ajutorul apei de mare, au urmărit păsările, au aflat despre cultivarea orezului în zonele umede ale Portugaliei, despre provocările menținerii echilibrului ecologic în situația proliferării unor specii invazive de plante sau animale.

Programul a inclus, de asemenea, o vizită la Universitatea din Aveiro, unde gazdele au susținut pentru elevi workshopuri și prezentări interactive deosebit de valoroase. La Porto, a fost vizitat muzeul de științe naturale și acvariul, care au oferit incursiuni în lumea animală și vegetală, proiecții video, materiale deosebit de interesante și adecvate temei proiectului.

Cadrele didactice din instituțiile participante la proiect au primit salutul oficialităților – reprezentanții primăriei din Oliveirinha, localitatea din imediata vecinătate a orașului Aveiro, unde se află școala. De asemenea, săptămâna Erasmus Days a fost marcată printr-un eveniment la care au participat toți elevii vizitatori și o mare parte a celor de la școala gazdă, care au discutat despre programul Erasmus+ și au jucat jocuri interactive de socializare. Activitățile proiectului vor continua în cadrul fiecărei școli partenere, implicând elevi, profesori și specialiști din exterior. Următoarea întâlnire, care va avea loc în februarie 2027, va transforma Colegiul „Vasile Lovinescu” în gazdă. Până atunci, însă, elevii vor trebui să realizeze încadrarea taxonomică pentru speciile colectate, pentru a putea fi comparate și a se sesiza similaritățile și diferențele dintre speciile caracteristice țărilor din proiect, care acoperă aproape toate zonele geografice ale Europei. De asemenea, activitățile viitoare prevăd o aprofundare a tematicii proiectului: lucrări științifice redactate de elevi, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, redactarea și ilustrarea unor cărți pentru copii, care să popularizeze rolul insectelor în conservarea biodiversității, consultarea cu forurile științifice și universitățile partenere, colaborări ulterioare pe teme similare.