O nouă fabrică de apă se deschide în curând în județul Suceava și, în afara componentei economice, va avea și una umanitară.

Este vorba de o investiție care este aproape de final în satul Chiril, din comuna Crucea, iar fabrica de îmbuteliere a apei îl are ca ”mentor” pe părintele Dan Damaschin, cunoscut pentru proiectele umanitare derulate prin Asociația „Glasul Vieții” din Iași.

Fabrica va începe să producă și să scoată pe piață apa în următoarele luni și va fi deservită de 20-30 de oameni.

Va fi comercializată sub marca VIAPA, iar veniturile obținute vor fi direcționate către o serie de proiecte medicale și sociale destinate persoanelor cu posibilități materiale reduse.

Conducerea Primăriei Crucea și-a arătat disponibilitatea pentru ca acest proiect să prindă viață și a pus la dispoziția investitorilor o parte din terenul necesar acestei fabrici.

O nouă fabrică de apă se deschide în județ. Are și o latură umanitară importantă

Suprafața pe care s-a construit fabrica din Chiril are 13.000 de metri pătrați, iar clădirea în care vor funcționa instalațiile de îmbuteliere are o suprafață de 1.522 de metri pătrați.

Potrivit investitorului, la această fabrică se vor îmbutelia 12.000 de sticle pe oră, o producție semnificativă.

”Pentru comuna noastră orice investiție este benefică și aduce un aport atât pentru comunitate, cât și pentru bugetul Primăriei.

Activitatea de minerit, care era cândva motorul dezvoltării comunei, s-a închis, iar foarte multe firme care să compenseze pierderea locurilor de muncă nu sunt, așa încât nu poate decât să mă bucure faptul că părintele Dan Damaschin a decis să construiască această fabrică la noi.

Sper și am încredere că o parte din angajații acestei fabrici vor proveni din rândul locuitorilor comunei Crucea”, a fost mesajul transmis de Dorin Rusu, primarul comunei Crucea.

Primarul Dorin Rusu

Pentru a alimenta fabrica a fost prevăzut un proiect separat de transport al apei, printr-un sistem de subtraversare a râului Bistrița.

Într-un material care a apărut în Ziarul de Iași, părintele Dan Damaschin a precizat că lucrările la fabrică s-au încheiat în luna octombrie, dar mai trebuia realizată racordarea la sursa de apă, montarea instalațiilor de îmbuteliere, efectuarea probelor tehnologice și obținerea autorizațiilor de funcționare.

Într-o primă fază, la fabrica din Chiril se va îmbutelia doar apă plată, urmând ca cel mai probabil anul viitor să fie montată și instalația de carbozificare, care va permite ca de aici să plece spre piață și apă minerală.

Părintele Dan Damaschin a mai precizat că a ajuns la un acord cu lanțul de magazine Profi pentru distribuția și comercializarea apei provenită de la poalele Rarăului.

O nouă fabrică de apă se deschide în județ. Are și o latură umanitară importantă

Valoarea investiției a fost una la care au contribuit mai multe firme, care de-a lungul anilor au fost alături de părintele Dan Damaschin în acțiunile de binefacere pe care le-a derulat.

Veniturile obținute de la fabrica din Chiril vor permite reducerea dependenței Asociației „Glasul Vieții” de donații, dar și resurse financiare pentru alte acțiuni umanitare.

Asociația sprijină peste 16.000 de copii și 3.000 de mame, iar o parte dintre veniturile noii fabrici de apă vor fi direcționate către Clinica Veronica din Iași, unde aproximativ 25.000 de pacienți au beneficiat până acum de servicii medicale.