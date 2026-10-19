O nouă expoziție de artă plastică la Palatul Dornelor

Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” de la Vatra Dornei, găzduiește la Palatul Dornelor prima ediție a Saloanelor de pictură „MESSIS”. Puse sub numele unui cuvânt latin ce face trimitere la împlinirea prin rodire a naturii și la darul pe care omul și-l ia prin recoltarea fructelor, saloanele de artă de la Vatra Dornei debutează sub curatoriatul graficianului Radu Iațcu – iatzco care ctitorește prin misiunea asumată la Vatra Dornei, un proiect de context cultural pentru arte vizuale ce își propune să construiască punți peste secole și peste regiuni geografice.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 21 octombrie 2026, începând cu ora 14:00, la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei, Strada Republicii nr. 5, într-un spațiu emblematic pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Bucovinei.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, și propune publicului o întâlnire cu diversitatea expresiilor artistice, cu sensibilitățile creatoare și cu perspectivele contemporane asupra artei vizuale.

„MESSIS” – rodul întâlnirii dintre artă, cultură și patrimoniu

Intitulat sugestiv Messis, termen cu rezonanțe latine care trimite la seceriș și recoltă, Salonul de Toamnă propune o reflecție asupra creației artistice ca rezultat al unui parcurs de căutare, experiență și expresie. În acest context, lucrările reunite în expoziție conturează o diversitate de viziuni și abordări plastice, oferind vizitatorilor prilejul de a descoperi universuri artistice distincte.

Integrat în proiectul curatorial „CTITORIE ALBASTRĂ – proiect de context cultural pentru arte vizuale”, asumat de către graficianul Radu Iațcu – iatzco, salonul contribuie la consolidarea dialogului dintre patrimoniu și creația contemporană, valorificând potențialul cultural al unui edificiu reprezentativ pentru identitatea orașului Vatra Dornei.

Curatorul expoziției, Radu Iațcu – iatzco reunește, prin această inițiativă, artiști cu experiențe și preocupări diverse, într-un demers dedicat promovării artelor vizuale și stimulării dialogului cultural. Pe simezele de la Vatra Dornei vor putea fi admirate lucrările a peste 28 de artiști, dintre care amintim pe: Liviu Suhar, Aki-Ion Achițenie, Camelia Sadovei, Pușa Pâslaru, Mircea Dăneasă, Marius Dăneasă, Elena Domnar, Daniela Grapă, Zamfira Bârzu, Gabriela Ene Rusu, Liviu Șoptelea, Ovidiu Stanciu, Brândușa Mateș Stanciu, Oana Moruz, Elena Borundel, George Spaiuc, David Croitor, Sorina Stînă, Letiția Neagu, Rareș D. Suceveanu, Maria Constantinescu, Andrei Efremov, Gheorghe Munteanu, Alexandra Demian, Maria Negreanu și Konstantin Ungureanu – Box.

Prin reunirea acestor artiști, expoziția oferă o perspectivă amplă asupra diversității practicilor plastice și asupra modului în care sensibilitatea individuală se poate integra într-un demers expozițional colectiv.

PALATUL DORNELOR, spațiu de întâlnire între patrimoniu și creația contemporană

Găzduirea salonului la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor conferă evenimentului o dimensiune aparte. Clădirea istorică, reper al arhitecturii și identității culturale a stațiunii Vatra Dornei, devine cadrul unui dialog între memoria locului și expresia artistică actuală.

Prin astfel de inițiative, patrimoniul arhitectural își reafirmă rolul de spațiu viu al culturii, capabil să găzduiască manifestări artistice, să stimuleze întâlnirea dintre creatori și public și să contribuie la dinamizarea vieții culturale regionale.

Salonul de Toamnă „MESSIS” își propune astfel să devină un prilej de întâlnire, reflecție și descoperire, în care arta vizuală se afirmă ca mijloc de comunicare și de apropiere între oameni, generații și sensibilități.

Publicul iubitor de artă este invitat miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 14:00, la vernisajul expoziției, în Sala cu coloane a Palatului Dornelor, din Strada Republicii nr. 5.

Pr. dr. Gabriel Herea