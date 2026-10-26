O nouă destinație pentru sport și mișcare – Stay Fit Gym va deschide un club de fitness la Iulius Mall Suceava

Stay Fit Gym, cea mai mare rețea de centre de fitness din România, intră pe piața din Suceava și se alătură Iulius Mall. La începutul anului viitor, operatorul va inaugura un club modern, cu o suprafață de aproximativ 890 mp, unde clienții vor avea acces la facilități de ultimă generație și la îndrumarea unor instructori specializați.

Prin această nouă deschidere, Iulius Mall Suceava își diversifică oferta și adaugă o componentă dedicată sportului și unui stil de viață activ.

Noul centru Stay Fit Gym va fi echipat cu tehnologie de ultimă generație și va include facilități adaptate tuturor nivelurilor de pregătire, de la începători la utilizatori avansați.

Clubul va pune la dispoziția clienților zone dedicate fitnessului, antrenamentelor de forță, cardio și functional training, dar și un studio de cycling și o gamă variată de clase de grup, precum zumba, circuit, pump, step & tone, abs & butt, pilates și yoga.

„Ne bucurăm să marcăm intrarea Stay Fit Gym pe piața din Suceava prin deschiderea unui club într-o locație cu o puternică relevanță pentru comunitate, precum Iulius Mall. Obiectivul nostru este să oferim locuitorilor acces la servicii moderne de fitness, instructori specializați și o varietate de programe de antrenament, susținute de abonamente competitive și flexibile, care să încurajeze adoptarea unui stil de viață activ”, a declarat Marius Preodișteanu, Founder & Head of Expansion Stay Fit Gym.

Cu peste 85.000 de membri, 77 de cluburi deschise în 26 de orașe și o experiență de peste 13 ani în industria fitnessului, Stay Fit Gym continuă să inoveze în industria fitnessului, punând la dispoziția clienților servicii care combină tehnologia și performanța, totul pentru a aduce și mai multe beneficii comunității de fitness pe care a creat-o în 14 ani de experiență.

În rețeaua IULIUS, Stay Fit Gym are săli la Palas, Palas Campus, Iulius Mall şi Family Market Miroslava, urmând să își extindă prezența prin noi locații în viitorul proiect RIVUS din Cluj-Napoca şi în Family Market Tomeşti.

Iulius Mall Suceava este una dintre principalele destinații de shopping, divertisment și petrecere a timpului liber din nordul țării, cu un mix de peste 170 de branduri, restaurante și servicii. În urma extinderii finalizate anul trecut, Iulius Mall Suceava totalizează 60.000 mp de spații comerciale și oferă clienților noi locații de food & beverages, zone verzi amenajate de la zero cu arbori maturi, un nou parc de joacă pentru copii și mai multe locuri de parcare.