O nouă caravană medicală se va organiza la Ciumulești, comuna Vadu Moldovei

Grija pentru aproapele înseamnă adesea să fii acolo unde lipsurile dor cel mai mult. Pentru mulți dintre bătrânii și oamenii din satele noastre, un drum până la oraș la medicul specialist este greu de făcut, iar controalele de rutină rămân de cele mai multe ori amânate.

Tocmai de aceea, Sectorul Medical și Farmaceutic, alături de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, merge la Ciumulești, în comuna Vadu Moldovei, cu o nouă caravană medicală.

Aproximativ 100 de consăteni care trec prin momente mai grele și nu au posibilitatea de a ajunge ușor la investigații vor fi consultați gratuit.

Acțiunea se va desfășura în două momente distincte. În prima etapă, sâmbătă, 24 octombrie, între orele 08:00 și 11:00, oamenii sunt așteptați, pe nemâncate, pentru recoltarea probelor de sânge: hemoleucogramă, glicemie, colesterol, probe hepatice și renale. O săptămână mai târziu, sâmbătă, 31 octombrie, începând cu ora 08:00, medicii revin pentru a interpreta rezultatele analizelor și pentru a oferi consultațiile clinice.

Echipa este formată din medici specialiști din județul Suceava pe cardiologie, medicină internă, gastroenterologie, radiologie și oftalmologie, sprijiniți de asistenți medicali și studenți voluntari. Alături de ei se află și medicul de familie din comunitate, împreună cu asistentul medical comunitar. Toți acești oameni își dăruiesc timpul și priceperea exclusiv pe bază de voluntariat, fără nicio pretenție materială, convinși că o mână întinsă la timp poate salva o viață.

Toate investigațiile și recomandările primite sunt complet gratuite. Împreună, punem sănătatea și demnitatea semenilor noștri pe primul loc, cu nădejdea că faptele bune aduc alinare și liniște în sufletele celor care au cea mai mare nevoie.

Sectorul Medical și Farmaceutic