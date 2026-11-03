O nouă caravană medicală în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Ciumulești, comuna Vadu Moldovei

Grija pentru sănătatea trupească a semenilor, împletită cu dragostea față de aproapele și dorința de a veni în sprijinul celor aflați în dificultate, s-a concretizat într-o nouă acțiune social-filantropică desfășurată în eparhia ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sâmbătă, 31 octombrie 2026, localitatea Ciumulești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava, a găzduit o caravană medicală dedicată celor cu acces limitat la servicii medicale specializate.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Medical și Farmaceutic și Sectorul Social-Filantropic ale Centrului Eparhial Suceava, în colaborare cu Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, au organizat o nouă ediție a proiectului prin care cadre medicale voluntare au oferit consultații și investigații gratuite persoanelor provenite din medii defavorizate.

Peste 100 de locuitori ai comunei s-au bucurat de această inițiativă, al cărei principal obiectiv a fost evaluarea stării de sănătate, identificarea unor eventuale afecțiuni și facilitarea accesului la examinări de specialitate.

Pentru buna desfășurare a activităților, organizatorii au beneficiat de sprijinul autorităților locale, al instituției de învățământ, al dispensarului și al parohiei. Sălile de clasă ale școlii din localitate au fost transformate pentru o zi în cabinete medicale, fiind amenajate spații destinate examinării pacienților de către specialiștii prezenți.

Potrivit inițiatorilor acestui demers, caravana a fost precedată de recoltarea probelor de sânge, realizată cu o săptămână înainte de desfășurarea consultațiilor, iar rezultatele analizelor au constituit un punct de plecare pentru evaluările ulterioare. Pacienții au beneficiat de examinări clinice și paraclinice, precum și de recomandări terapeutice, în funcție de problemele de sănătate identificate. Pentru cazurile care necesitau investigații suplimentare sau tratament de specialitate, a fost prevăzută îndrumarea către unitățile sanitare corespunzătoare.

În cadrul caravanei, beneficiarii au avut acces gratuit la consultații de medicină internă, reumatologie și dermatologie, precum și la investigații imagistice, prin ecografie, la examinări optometrice și electrocardiografice. Serviciile au fost asigurate de medici specialiști și asistenți medicali voluntari din județul Suceava, printre care s-a numărat și o echipă multidisciplinară de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, coordonată de dr. Adrian Cosinschi, medic primar de medicină internă. Acțiunea s-a bucurat, totodată, de deschiderea și parteneriatul instituțional al Colegiului Medicilor Suceava și al Direcției de Sănătate Publică Suceava.

Proiectul „Caravana Medicală”, inițiat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, urmărește evaluarea stării de sănătate a populației, facilitarea accesului la asistență medicală specializată și dezvoltarea unor programe de educație sanitară și prevenție, în special în rândul categoriilor vulnerabile.

Irina Ursachi