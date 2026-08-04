O nouă alertă sanitar-veterinară legată de oi, după declararea unui focar de variolă aproape de Suceava

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava are de gestionat o nouă situație periculoasă, după declararea unui focar de variolă la oi, la o fermă de 600 de animale de la Popești – Iași.

Problema apare într-un context deja tensionat, cu crescători de oi care au protestat violent la București, considerând că li se pun piedici în activitatea de comerț, cu piața externă, după apariția focarelor de pestă a micilor rumegătoare și a focarelor de scrapie.

Boala virală a variolei este extrem de contagioasă și poate duce la pierderea a 50-70% din efectivul de oi.

În cazul de la Popești, măsura dispusă este de sacrificare a întregului efectiv de animale.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava, a subliniat că în cazul județului nostru este vorba doar de prevenție deocamdată, o prevenție care, dacă ar fi aplicată, ar putea evita primejdia, cum se zice în popor.

Oile sau caprele bolnave de variole prezintă febră, apatie, letargie, apoi apar vezicule în zona bucală, leziuni cutanate, lacrimație și secreții nazale abundente.

”Cel mai important apel pentru crescătorii din județ ar fi să ne contacteze imediat dacă observă că oile au un comportament diferit, apatie, letargie, stări schimbate vizibil.

Tratamentul pe care îl putem aplica este unul de susținere, dar dacă suntem anunțați la timp putem opri evoluția puternică a bolii, cu pierderi mari.

Avem, din păcate, multe negații privind aceste boli, însă atunci când apar probleme crescătorii ne caută disperați și abia atunci înțeleg că nu este de joacă”, a transmis doctorul Voloșeniuc.

El a mai amintit că boala se transmite prin contact direct, de la animalul bolnav la cel sănătos, dar și indirect, prin instrumente de tuns sau chiar prin insecte.

O măsură generală de prevenție, și foarte eficientă, este legată de animalele nou aduse la stână, care trebuie să aibă un certificat de sănătate și care trebuie ținute o perioadă în carantină, separat de restul efectivelor.

Variola nu se transmite la om, însă este foarte contagioasă, iar orice focar impune restricții.