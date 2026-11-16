O noapte de neuitat sub semnul nostalgiei, la Balul Bobocilor desfășurat la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Strălucire, energie debordantă, emoție și multă bucurie. Acestea au fost ingredientele principale ale unuia dintre cele mai așteptate evenimente din viața liceului nostru: Balul Bobocilor 2026. Sub tema electrizantă „DISCO-NIGHT, anii 2000”, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana s-a transformat într-o adevărată capsulă a timpului, purtându-i pe cei prezenți într-o epocă a hiturilor iconice, a distracției pure și a amintirilor de neprețuit.

Seara a debutat sub lumina reflectoarelor, gazdele evenimentului, elevii Boca Maria și Savu Andreia, dând tonul unei atmosfere magice și invitându-i pe toți cei prezenți – de la cadre didactice și părinți, până la bobocii nerăbdători și sponsori generoși – să lase grijile la o păstrate și să se lase purtați de magia muzicii.

Emoție pe podium și concurență strânsă

Bobocii noștri și-au făcut o intrare spectaculoasă în scenă, în cupluri, etalând ținute inspirate din anii 2000 și o atitudine plină de eleganță. Emoția a fost la cote maxime în momentul probelor de dans, al momentelor artistice susținute de tineri talentați (precum Seserman Camelia, Chindriș Anastasia, Negrușeri Cristina, Boca Alesia, Pîțu Ana Maria, Tonet Ionuț, Jitari Georgiana, micuța vedetă Rusu Daria sau de fosta Miss Boboc 2024, Pîțu Andreea) și în cadrul probei de întrebări și provocări, unde concurenții și-au demonstrat spontaneitatea, istețimea și creativitatea.

Momentul culminant al serii: Invitatul special Doddy a ridicat sala în picioare

Punctul culminant al spectacolului, așteptat cu sufletul la gură de întreaga audiență, a fost apariția pe scenă a invitatului special al acestei ediții: Doddy. O prezență plină de farmec, o voce care impresionează și o energie care cucerește scena de la primul acord, artistul a transformat recitalul său într-un adevărat spectacol, electrizând publicul și aducând un plus de magie și entuziasm unei seri deja memorabile.

După o competiție strânsă în care fiecare concurent a strălucit prin personalitate și stil, juriul format din doamna director adjunct Tomuț Cristina, doamna director adjunct Ureche Casandra, reprezentantul cadrelor didactice – doamna profesoară Șoldan Domnica, reprezentantul sponsorilor – Cârcu Iustina, alături de Miss Boboc 2025, Știrbu Alexandra, și Mister Boboc 2025, Bîrguan Toader, a decis premiile serii:

Miss Boboc 2026: Negrușer Gabriela

Mister Boboc 2026: Negrușor Simion

Miss Eleganță: Ciotu Ștefania / Mister Eleganță: Bîrgăuan Ionuț

Miss Popularitate: Ureche Cristian / Mister Popularitate: Ciotu Domnica

Miss Dans: Popovici Denis / Mister Dans: Iluan Ana Maria

Miss Originalitate: Popovici Valentino / Mister Originalitate: Anghel Raluca

Mulțumiri și recunoștință

Un astfel de eveniment de amploare nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al conducerii școlii: domnului director coordonator, prof. Ciotu Iulian, domnului director adjunct Crăciun Pîțu Marius, doamnelor director adjunct Ureche Casandra și Tomuț Cristina, doamnelor profesoare Mitrofan Ancuța, Tcaciuc Ionela, Șoldan Domnica și domnului inginer de sistem Moroșan Sergiu.

De asemenea, mulțumiri alese se îndreaptă către domnul Primar Tomăscu Gheorghe, un susținător fidel al proiectelor tinerilor din comunitate.

Succesul serii poartă și amprenta generozității sponsorilor noștri, care au crezut în visul elevilor: La Câmp, Mitrofan SRL, Pascar Exim, Farmacia Tofan, Constantin Pas, Top Scav, Kld Beauty Clinic, Fitofarmacie Cajvana, Agro Scânteia, Bucovina Steakhouse, Agroline, Nord Track Spedition, Strugar SRL, Tomescu Granit Art, Azteka Cajvana / Club, Foshalau Clothes, Simigeria Giulia, Stejar Bar E Pub, Natcom Travel, Attin SRL, Schimb Valutar, Morosan Grup, Gvi Scav, Auto Hga, Moro Chiri, Patisteria Gustul Divin, Pro Auto Gabichindris, Nord Top Cad, precum și sprijinul oferit pentru machiaj (Știrbu Alexandra, Negrușeri Maria), hairstyliști (Rusu Domnica, Sinăucean Alina, SE Studio), florărie (Flowers and Gifts Boutique), precum și echipei de la Șoldan Studio și xCarShow pentru imortalizarea celor mai frumoase momente.

Balul Bobocilor 2026 rămâne o amintire de neprețuit, o dovadă vie a spiritului de echipă, a talentului și a energiei tinerilor de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana.

Prof. înv. primar Seserman Lidia Loredana, responsabil cu promovarea Imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana