O moștenire lăsată de un botoșănean împarte bunurile între primăriile din Suceava și Botoșani

Consiliul Local al municipiului Suceava va lua act și va aproba acceptarea unei succesiuni vacante, în ședința de pe data de 29 octombrie a.c.. Este vorba despre bunurile rămase în urma defunctului Ioan Mihalcu, decedat în toamna anului 2021, care nu a lăsat în urmă moștenitori legali sau testamentari.

Conform prevederilor din Codul Civil, în cazul moștenirilor vacante, proprietățile revin localităților în a căror rază teritorială se află activele la data deschiderii succesiunii. Din acest motiv, averea bărbatului se va împărți între cele două municipii unde acesta deținea imobile.

Proiectul de hotărâre de consiliu local vizează aprobarea succesiunii și mandatarea unui consilier juridic care să reprezinte municipalitatea suceveană la biroul notarial din Botoșani unde se dezbate cazul. În baza notificării transmise de biroul notarial, bunurile de pe teritoriul municipiului Suceava care vor intra în posesia primăriei sunt situate în cartierul Ițcani, pe strada Barbu Lăzăreanu, respectiv o cotă-parte dintr-un teren intravilan de 500 mp (categorie arabil), o cotă-parte dintr-un teren de 300 mp (curți-construcții), pe care sunt ridicate o casă și anexe gospodărești, precum și o cotă-parte dintr-un alt teren cu o suprafață de 900 mp, precum și dintr-o casă de locuit situată pe aceeași stradă.

Toate aceste cote de proprietate imobiliară vor fi introduse în domeniul public al municipiului Suceava și preluate în evidențele fiscale și contabile ale instituției după finalizarea procedurilor notariale.

Deoarece ultimul domiciliu al defunctului a fost în județul vecin, apartamentul în care acesta a locuit nu va reveni Sucevei. Imobilul, situat în municipiul Botoșani, pe strada Primăverii, va trece, conform aceleiași reguli a teritorialității din Codul Civil, în proprietatea și administrarea Primăriei Botoșani.