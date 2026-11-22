O minoră din comuna Moldovița a sunat sâmbătă, 21 noiembrie, la serviciul unic de urgență 112 pentru a reclama o agresiune în familie. Mai exact, a cerut ajutorul polițiștilor după ce mama a fost lovită de tată.

Oamenii legii au ajuns la locuința cu pricina după ora 21.00 și au constatat că reclamația este reală. Din discuțiile cu femeia, a rezultat că între ea și soț a avut loc o dispută verbală pe fondul consumului de alcool al bărbatului.

La un moment dat soțul a lovit-o cu palma pe femeie, iar în plus i-a spart și telefonul mobil, în valoare de circa 1.000 de lei.

În aceste condiții, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. Bărbatul agresor a fost obligat să părăsească imobilul comun, dar și să păstreze distanțe minime de 100 de metri față de soție.

În plus, i-a fost montat sistem electronic de supraveghere și s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunile de ”violență în familie” și ”distrugere”.