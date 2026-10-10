Actualitate

O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc

O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc

Incendiu violent în noaptea de vineri spre sâmbătă în cartierul Ițcani, din municipiul Suceava.

Un autoturism a ars în totalitate cu flăcări mari, iar pompierii chemați la fața locului nu au mai putut salva nimic.

Până acum, reprezentanții ISU Suceava spun că nu au putut stabili cauzele care au dus la acest incendiu, nefiind exclusă și o mână criminală.

A existat riscul extinderii incendiului și la un alt autoturism parcat în apropiere, dar intervenția pompierilor a făcut ca lucrurile să nu fie mai grave.

Pentru lichidarea focului a muncit timp de aproape jumătate de oră un echipaj al pompierilor militari ai Detașamentului Suceava.

O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc
O mașină a ars în totalitate în Suceava. Pompierii încă nu au stabilit de la ce a luat foc

Recomandări

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Actualitate

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Actualitate

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod
O adolescentă de 15 ani a murit, iar sora ei de 13 ani s-a salvat în ultima clipă din casa care a ars ca o torță

Actualitate

O adolescentă de 15 ani a murit, iar sora ei de 13 ani s-a salvat în ultima clipă din casa care a ars ca o torță

Actualitate

O adolescentă de 15 ani a murit, iar sora ei de 13 ani s-a salvat în ultima clipă din casa care a ars ca o torță

O adolescentă de 15 ani a murit, iar sora ei de 13 ani s-a salvat în ultima clipă din casa care a ars ca o torță