O mare de oameni îmbrăcați în negru a fost prezentă vineri la amiază la Stroiești, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Lucian Boca, adolescentul în vârstă de 17 ani mort la o săptămână după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani, tot din comuna Stroiești.

O mulțime de tineri, pe jos sau pe motociclete, prieteni, colegi de școală sau simpli necunoscuți au ținut să-și ia rămas bun de la tânărul care avea toată viața înainte.

Cu puțin înainte de ora 11.00, în curtea familiei Boca au intrat zeci de motocicliști care au turat motoarele în semn de omagiu pentru cel care le-a fost coleg și partener.

Prietenii apropiați și colegii au purtat în piept o fotografie a lui Lucian, iar mașinile care au făcut parte din cortegiul funerar au avut, de asemenea, prinsă imaginea adolescentului în vârstă de 17 ani.

Părinții au fost un monument de deznădejde și durere, la fel ca și fratele mai mic al lui Lucian.

Sicriul cu trupul adolescentului a fost condus pe ultimul drum pe sunet de fanfară, iar cei mai mulți dintre participanții la acest trist eveniment au primit câte un balon alb, pe care l-au eliberat la groapa de la cimitirul din Stroiești, acolo unde Lucian își va dormi somnul de veci.

A fost o zi neagră pentru întreaga comunitate din Stroiești, care cere dreptate pentru Lucian și așteaptă să vadă ce măsuri vor lua organele de anchetă în acest caz.

Cum s-a petrecut accidentul fatal din 8 noiembrie

Accidentul care a dus la decesul lui Lucian Boca s-a petrecut duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări a rezultat că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești, comuna Stroiești.

Tânărul se numește Gabriel Mazur, are 20 de ani și este fiul unui consilier local din Stroiești. El mai era însoțit în mașină de doi tineri, martori direcți la tragedie.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

În Audi erau în total trei tineri, care, conform localnicilor, au avut un conflict cu proprietarul mopedului pe care se afla tânărul care a murit după o săptămână de chin, în secția ATI a Spitalului Județean Suceava.

Imagini surprinse de camere de supraveghere din localitate arată cum era condus autoturismul Audi, agresiv, cu viteză, cu motorul foarte ambalat.

Mai mult, imaginile surprind și impactul fatal, iar ”accidentul” pare o variantă foarte puțin probabilă.

„Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale, iar în măsura în care stadiul anchetei penale va permite, vom informa opinia publică”, au mai transmis procurorii, subliniind, firesc, și faptul că suspectul se bucură de prezumția de nevinovăție.

Practic, se pare că tânărul de 20 de ani care a comis accidentul l-a confundat pe Lucian cu proprietarul mopedului, cu care avea un conflict de mai mulți ani, iar de aici până la tragedie nu a mai fost decât un mic pas.