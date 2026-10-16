O mamă și un copil, răniți într-un accident produs la Bosanci, provocat de un șofer care a virat neglijent

O tânără în vârstă de 31 de ani, din Bosanci, și fiul ei în vârstă de 4 ani au fost răniți în urma unui accident produs joi, la Bosanci. Mama și copilul au fost izbiți de un autoturism care a intrat pe sens opus, condus însă de un șofer care a evitat la rândul lui un alt impact.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14.00, pe drumul județean 208A din Bosanci.

Din cercetările polițiștilor rezultă că un șofer în vârstă de 32 de ani, din Cumpărătura, aflat la volanul unei autoutilitare Mercedes-Benz, care circula pe direcția spre Udești, a semnalizat și a efectuat un viraj la stânga, spre un drum comunal, fără să se asigure însă corespunzător și fără să acorde prioritate de trecere unui autoturism marca BMW, condus de un tânăr în vârstă de 22 ani, din Bosanci, care venea din sens opus.

După cum se vede și pe imaginile de pe o cameră de supraveghere, șoferul de 22 de ani (care pare că venea cu ceva viteză), pentru a evita impactul cu autoutilitara, a tras de volan stânga și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt BMW, condus regulamentar de tânăra mamă în vârstă de 31 de ani, ce se deplasa regulamentar dinspre Suceava.

Mama și copilul de 4 ani, pasager, au fost preluați și transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava.

Mama avea mai multe leziuni, policontuzii prin accident, traumatism cranian ușor, contuzie de coloană cervicală, însă era în stare stabilă.

Copilul a suferit o contuzie de umăr.

Toți cei trei conducători implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, în cadrul căruia vor continua cercetările.