O mamă și fetița ei, pasagere într-un taxi din Suceava, rănite de un șofer neatent

O autoutilitară de transport marfă și un autoturism care efectua o cursă în regim de taxi au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marți, în jurul orei 12.00, pe artera principală a municipiului Suceava, Calea Unirii, porțiunea de la Grupul Școlar spre centrul orașului.

În urma impactului, autoutilitara s-a izbit într-un stâlp și a rămas de-a latul, pe carosabil, în timp ce autoturismul taxi a intrat în separatoarele de sens.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au preluat o femeie de 36 de ani și pe fiica acesteia, în vârstă de 6 ani. Cele două, pasagere în autoturismul taxi, erau conștiente, doar în cazul fetiței luându-se decizia de investigații suplimentare, la spital.

Cu privire la cum s-a produs accidentului, polițiștii au stabilit că un șofer în vârstă de 23 de ani, din Dorohoi, la volanul autoutilitarei albastre, în timp ce se deplasa pe banda a II-a, sensul spre Centru, nu s-a asigurat la schimbarea benzii, a tras de volan brusc, a acroșat bordura de pe sensul I, după care a ricoșat în taxiul care venea regulamentar din spate, condus de un sucevean în vârstă de 34 de ani.

Întregul sens de deplasare pe care a avut loc accidentul a fost blocat, traficul fiind dat peste cap.

Polițiștii continuă ancheta în cadrul unui dosar penal. Cei doi șoferi au putut fi testați, rezultând alcoolemie 0.