O mamă și doi copii, implicați într-un accident provocat de o altă șoferiță, care nu s-a asigurat

O femeie care se deplasa regulamentar cu un autoturism Mazda, cu cei doi copii în scaune speciale pentru minori, a fost implicată într-un accident pe E 85 Siret – Suceava, la intersecția cu drumul național spre Milișăuți și Rădăuți.

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 15.30 și, după cum se vede și în fotografii, impactul a fost destul de violent.

Din cercetările polițiștilor de la Compartimentul Rutier Siret a rezultat că accidentul a fost provocat de o altă șoferiță, din Zvoriștea, care se deplasa la volanul unui autoturism Audi A4 pe E 85, pe sensul de mers de la Suceava spre Rădăuți.

Ajunsă la intersecția de la Iacobești – Grănicești, șoferița a virat la stânga, spre Milișăuți, însă nu a fost suficient de atentă și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Mazda, înmatriculat în Ucraina, care se deplasa pe drumul cu prioritate, din direcția Siret către Suceava.

În urma coliziunii dintre mașinile conduse de cele două șoferițe, au fost preluați de ambulanțe cei doi copii care se aflau pe bancheta din spate a autoturismului marca Mazda, în scaune speciale pentru copii.

Cei doi copii, duși la UPU Suceava împreună cu mama, au fost diagnosticați cu traumatisme craniene minore și au fost supuși și la investigații suplimentare, pentru a se exclude leziuni mai grave.

Ambele șoferițe implicate în accident au fost testate și cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Ancheta va continua în cadrul dosarului penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de ,,vătămare corporală din culpă”.