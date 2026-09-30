O mamă din Suceava nu și-a putut lua acasă băiatul de 11 ani, deși a obținut un ordin judecătoresc, iar polițiștii trebuiau să îl pună în aplicare

Avocatul sucevean Tudor Florea semnalează un caz extrem de delicat, dar și de revoltător în același timp, pentru o mama din Suceava, care, după lupte lungi în instanță, a obținut, la Judecătoria Suceava, un ordin de protecție în favoarea fiului în vârstă de 11 ani, victimă a înstrăinării părintești.

Succint, mama a demonstrat în instanță, prin avocatul Florea, că fiul ei nu mai poate rămâne în casa bunicii paterne și a tatălui.

Polițiștii care s-au deplasat însă la domiciliul bunicii paterne, alături de specialiști de la Protecția Copilului, pentru a pune în aplicare ordinul, au constatat că băiatul, elev în clasa a V-a, nu vrea să plece cu mama și au renunțat la acțiune, mult prea ușor semnalează avocatul, care atrage atenția că nu s-a mai întâlnit cu o astfel de situație. Acesta subliniază că ordinul de protecție trebuie pus în aplicare de îndată, evident nu prin forță ci prin consiliere și o intervenție profesionistă, a unor oameni care sunt plătiți de Statul Român și pentru a gestiona astfel de situații.

Mama a demonstrat în instanță, cu probe multiple, că băiatul trebuie să revină la ea

Judecătoria Suceava a stabilit, pentru 12 luni, încredințarea minorului mamei și reședința acestuia la domiciliul mamei, sentința fiind data de Judecătoria Suceava marți, 29 septembrie.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 3 zile dar este executorie și trebuie pusă în aplicare.

Printre altele, tatăl și bunica minorului, pârâți în dosar, sunt obligați să urmeze consiliere psihologică pe toată perioada ordinului de protecție, cel puțin o ședință pe lună.

Judecătoria Suceava a atras atenția pârâților că încălcarea oricărei obligații sau interdicții cuprinse în prezentul ordin constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești.

”Am asistat la una dintre cele mai greu de explicat situații pe care le poate produce întâlnirea dintre o hotărâre judecătorească executorie și incapacitatea instituțiilor, respective Poliției”

În baza ordinului instanței, polițiștii și cei de la DGASPC (Protecția Copilului) au mers la domiciliul unde se află băiatul, elev în clasa a V-a, unde stă momentan alături de bunica sa din partea tatălui.

Avocatul Tudor Florea a descris situația la care mama a fost martoră și mărturisește că a rămas șocat de atitudinea polițiștilor:

”La numai câteva ore de la decizia instanței, punerea efectivă în executare a hotărârii s-a oprit în fața aceluiași refuz al copilului care constituise, în esență, unul dintre efectele violenței psihologice pentru care ordinul fusese emis.

În această seară (n.r. marți seară) am asistat la una dintre cele mai greu de explicat situații pe care le poate produce întâlnirea dintre o hotărâre judecătorească executorie și incapacitatea instituțiilor, respective Poliției, chemate să o pună în executare.

Cu numai câteva ore înainte, o instanță de judecată admisese cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată în favoarea unui minor, după un proces în care au fost administrate probe ample privind existența unui proces de înstrăinare părintească. Instanța a dispus încredințarea copilului mamei pentru o perioadă de 12 luni, a stabilit reședința minorului la aceasta și a obligat persoanele împotriva cărora a fost emis ordinul să urmeze consiliere psihologică.

Marți seară, organele de poliție, împreună cu reprezentanți ai DGASPC, s-au deplasat la domiciliul în care se afla minorul pentru punerea în executare a măsurilor dispuse. Au intrat în locuință, au rămas acolo aproximativ trei ore și au purtat discuții inclusiv cu bunica paternă, una dintre persoanele împotriva cărora ordinul de protecție fusese emis.

După aproximativ trei ore, copilul nu a fost predat mamei.

Explicația oferită este, în opinia noastră, de o gravitate instituțională aparte. Ni s-a comunicat că polițistul nu poate încredința copilul mamei, deoarece instanța este cea care a dispus încredințarea, iar poliția nu ar putea face altceva decât să constate situația existentă.

Dacă aceasta este într-adevăr interpretarea pe care autoritatea însărcinată cu punerea în executare o dă hotărârii, atunci problema nu mai privește doar o mamă și copilul ei. Privește însăși eficiența protecției judiciare oferite victimelor violenței domestice”.

Victorie amară pentru mamă, după mai mult de cinci ani de procese: ”Cu o hotărâre executorie în mână dar…. fără copil”

Avocatul a subliniat că aceeași mamă care a așteptat mai mult de cinci ani ca instituțiile statului să înțeleagă ce se întâmplă cu propriul copil, care a trecut prin procese, executări silite, sesizări, evaluări psihologice, intervenții ale DGASPC și nenumărate încercări de a păstra o relație cu fiul său, a ajuns din nou în același punct.

Cu o hotărâre executorie în mână dar…. fără copil.

”Nimeni nu susține că executarea unei asemenea hotărâri trebuie făcută brutal, prin traumatizarea suplimentară a copilului. Tocmai pentru că este vorba despre un minor, intervenția trebuie realizată profesionist, cu participarea specialiștilor DGASPC și cu toate măsurile necesare pentru protejarea sa emoțională. Dar protejarea copilului nu poate fi confundată cu neexecutarea hotărârii care a fost pronunțată tocmai pentru protejarea lui.

O discuție de trei ore în locuința în care minorul a trăit până atunci, purtată în prezența ori în proximitatea adulților împotriva cărora ordinul tocmai fusese emis, urmată de constatarea că minorul nu vrea, nu poate deveni substitutul executării unei măsuri dispuse de instanță”, a subliniat avocatul Tudor Florea, care speră că autoritățile competente își vor revizui urgent modul de acțiune din acest caz.

De menționat și că ordinul de protecție emis pentru înstrăinare părintească, formă a violenței psihologice, reprezintă o premieră la nivelul județului