O lumânare lăsată aprinsă a dus la distrugerea unei bucătării

O bucătărie din gospodăria unei familii din Dolhasca a fost distrusă într-un incendiu în seara zilei de sâmbătă, 29 august.

Alarma s-a dat la scurt timp după ora 22.00, când un vecin a văzut fum ieșind de sub acoperiș și i-a anunțat pe proprietari, care în acel moment nu erau acasă.

La fața locului au fost trimise o autospecială din cadrul ISU și o autospecială SMURD pentru acordarea primului ajutor medical.

Al doilea echipaj nu a fost nevoit să intervină, și asta pentru că nimeni nu a suferit răni și nici a fost intoxicat cu fum.

După ce incendiul a fost lichidat, pompierii au stabilit și cauza de la care a plecat totul: o lumânare aprinsă lăsată pe un blat de lemn din interiorul bucătăriei.