Pompierii militari de la Suceava au fost alertați, duminică, de izbucnirea unui incendiu la o casă din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia. Un martor a observat că o construcție aflată printre terenuri agricole arde violent.

Pompierii militari s-au deplasat de urgență la fața locului cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

”Incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere, iar la sosirea echipajelor ardeau generalizat casa de locuit și anexele”, a transmis lt. col Alin Găleată, ofițerul de relații publice al ISU Suceava.

Cum locuința se afla în câmp, nu a existat risc de propagare la alte construcții.

O locuință aflată în câmp, la Sf. Ilie, mistuită de flăcări

O locuință aflată în câmp, la Sf. Ilie, mistuită de flăcări

O locuință aflată în câmp, la Sf. Ilie, mistuită de flăcări

O locuință aflată în câmp, la Sf. Ilie, mistuită de flăcări